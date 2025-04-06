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Kar yağışı o tarihte göstere göstere geliyor; İstanbul donacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre, Trakya bölgesi ve İstanbul'da hava koşullarında önemli değişiklikler bekleniyor.

Kar yağışı o tarihte göstere göstere geliyor; İstanbul donacak

Vatandaşların, olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önemle vurgulanıyor.​

Trakya'da Kar Yağışı Bekleniyor

MGM, 6 Nisan 2025 Pazar günü yaptığı açıklamada, Trakya'da yağmur ve sağanak şeklinde başlayan yağışların, gece saatlerinden itibaren hava sıcaklığındaki düşüşle birlikte Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışına dönüşeceğini bildirdi. ​

Özellikle 200-300 metre rakım üzerindeki yüksek kesimlerde kar yağışlarının yer yer kuvvetli olması ve kar kalınlığının 5 ila 20 santimetreye ulaşması bekleniyor. Bu durum, ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve tipi gibi olumsuzluklara yol açabileceğinden, bölge halkının tedbirli olması gerekiyor.​

İstanbul'da Sıcaklık Düşüşü ve Kar İhtimali

İstanbul'da ise 8 Nisan Salı gününden itibaren hava sıcaklıklarında belirgin bir düşüş öngörülüyor. Salı, çarşamba ve perşembe geceleri sıcaklıkların 0 dereceye kadar inmesi bekleniyor. İstanbul Valiliği, bu süreçte kar yağışı ihtimaline karşı vatandaşları uyardı ve buzlanma, don ile zirai don olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.​

Genel Değerlendirme ve Uyarılar

MGM'nin verilerine göre, Türkiye genelinde 7 Nisan Pazartesi gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava etkili olacak. Bu durum, hava sıcaklıklarının batı kesimlerde mevsim normallerinin 4-6 derece, diğer bölgelerde ise 8-10 derece altına düşmesine neden olacak. Soğuk havanın, batı bölgelerinde hafta sonuna kadar, doğu bölgelerinde ise önümüzdeki hafta başına kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. ​

Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü

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