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Kar Türkiye'yi Son Kez Vuruyor! İşte Tarih ve Bölgeler"

Sıcaklıklar artmaya başlamışken, meteoroloji kaynaklarından şaşırtan bir haber geldi. Türkiye, nisan ayının son günlerinde yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına giriyor. Yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı yeniden görülebilir. Kış, son bir kez daha “ben buradayım” diyecek gibi görünüyor.

Kar Türkiye'yi Son Kez Vuruyor! İşte Tarih ve Bölgeler"

Hava Forum başta olmak üzere güvenilir meteorolojik kaynaklara göre; Cuma gününden sonra Türkiye’ye yeni bir soğuk hava sistemi giriş yapacak. Bu sistem, özellikle Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde kar geçişlerine neden olabilir. Mayıs ayının ilk haftasına kadar etkili olması beklenen bu hava dalgası, baharın ortasında kısa süreli kış havası estirebilir.

🌨️ Nerelerde Kar Yağışı Görülebilir?

Meteorolojik verilere göre kar yağışı beklenen bölgeler şunlar:

Doğu Anadolu Bölgesi: Yüksek rakımlı alanlarda kar ihtimali yüksek

Karadeniz’in yüksek kesimleri: 1200 metre üzerindeki yerleşimler kar alabilir

İç Anadolu’nun doğusu: Gece sıcaklıkları düşeceği için don riski de bulunuyor
Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların, ulaşım ve tarım faaliyetlerine yönelik önlem alması öneriliyor.


⚠️ Nisan Sonu Soğukları Ne Kadar Sürecek?

Uzmanlar, bu soğuk hava sisteminin geçici olacağını belirtiyor. Kar geçişlerinin, önümüzdeki hafta sonuna kadar yer yer etkili olması bekleniyor. Ardından sıcaklıkların mevsim normallerine dönmesi öngörülüyor. Ancak, kesin tablo önümüzdeki günlerde daha da netleşecek.


👀 Uzmanlardan Uyarı: Don Tehlikesine Dikkat!

Özellikle çiftçiler ve hayvancılıkla uğraşanlar için don uyarısı önem taşıyor. Gece sıcaklıklarının eksi değerlere inebileceği bu dönemde, fide, meyve ağaçları ve açık alanda yetiştirilen ürünler zarar görebilir. Tarım faaliyetleriyle ilgilenen herkesin, ürünlerini koruyacak önlemleri şimdiden alması gerekiyor.

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