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Kar tatili müjdesi geliyor; O tarihte İstanbul dahil o şehirlere lapa lapa kar yağacak!

Aralık ayının ortasıyla birlikte hava sıcaklıkları hızla düşerken, öğrencilerin gözü kar tatili haberlerinde. Meteoroloji uzmanları, İstanbul dahil 9 büyükşehirde yoğun kar yağışı beklentisine dikkat çekti. Peki, okullarda kar tatili ne zaman ilan edilecek? İşte detaylar…

Kar tatili müjdesi geliyor; O tarihte İstanbul dahil o şehirlere lapa lapa kar yağacak!

Meteoroloji uzmanlarının yaptığı tahminlere göre, Aralık ayının son haftasında Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası, Türkiye’nin batı bölgelerini etkisi altına alacak. Özellikle Marmara Bölgesi ve İstanbul, yoğun kar yağışına hazırlıklı olmalı.

Uzmanlar, geçtiğimiz yıllarda sınırlı bölgelerde etkili olan kar yağışının, bu kez İstanbul’un genelinde yer tutacak şekilde gerçekleşeceğini ifade ediyor. Eğer kar yağışı hafta içine denk gelirse okullarda tatil ilan edilmesi kuvvetle muhtemel.

Kar Yağışı ve Trafik Kaosu: 2 cm Kar Bile Yetiyor

İstanbul gibi büyük şehirlerde, kar kalınlığının 2 cm’ye ulaşması bile trafik akışını olumsuz etkileyebiliyor. Öğrencilerin ve velilerin mağdur olmaması adına yetkililer, kar yağışı durumunda hızlıca tatil kararı alabiliyor.

Meteorologlar, bu yıl beklenen sistemin yoğun yağış getireceğini vurguluyor:

“Balkanlar’dan gelen soğuk hava dalgası, Marmara Bölgesi’nin batısını kar yağışıyla buluşturacak. İstanbul’da kar yağışı hafta içine denk gelirse tatil kaçınılmaz.”

İstanbul’da İlk Kar Tatili Ne Zaman Olacak?

Aralık ayının son haftası, İstanbul ve diğer büyük şehirler için kritik bir dönem olacak. Özellikle şehir merkezlerinde kar yağışı yoğun bir şekilde etkili olursa, öğrenciler için ilk kar tatili haberi gelebilir.

Uzmanların uyarıları:

Yoğun kar yağışına karşı trafik ve ulaşım tedbirlerinin alınması,

Velilerin okulların tatil duyurularını takip etmesi,

Meteorolojik gelişmelerin anlık olarak kontrol edilmesi önem taşıyor.

9 Büyükşehir için Uyarı: Hangi Şehirlerde Tatil Bekleniyor?

Yoğun kar yağışının beklendiği 9 büyükşehir arasında İstanbul’un yanı sıra Bursa,

Kocaeli, Sakarya, Ankara ve Eskişehir gibi iller de yer alıyor.

Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü

Derleme: Gazeteoku.com

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