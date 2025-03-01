Kar geri geliyor! Soğuktan donacağız

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden bir kez daha kar yağışı uyarısı. Meteoroloji, soğuk hava ve kar uyarısı yaptı. MGM'den yapılan açıklama da soğuk havaya dikkat denildi.

Ankara'ya kar geliyor!

Meteoroloji genel müdürlüğü yaptığı açıklamada Ankara'ya kar geleceğini duyurdu. Pazartesi öğlen saatlerinde Ankara'yı etkisi altına alacak kar yağışı, iftarda şiddetini artıracak. Ankara'da pazartesi günü kar tekrar dönüyor. Ankara pazartesi ve salı günü kar yağışı bekleniyor.

Ankara'da pazarı pazartesi bağlayan gece sahurda hafif kar yağışı görünecek. Pazartesi akşam ise kar fırtınasıyla iftar yapılacak. Pazartesi ve salı günü Ankara'da dondurucu soğuk bekleniyor.

İstanbul'da 15 gün kar yok

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için ise 15 gün kar yağışı olmayacağını duyurdu. Ancak İstanbul'da hava pazartesi ve salı günü tekrardan soğuyacak.

Hafta ortasından itibaren yüksek basınç etkisine girecek

MGM, hafta ortasından itibaren yüksek basınç sistemine girileceğini açıkladı.