Kadir Ezildi ve Gamze Türkmen evlendi; Fotoğraflar olay!

Televizyon ekranlarının sevilen yüzlerinden Kadir Ezildi, uzun süredir birlikte olduğu nişanlısı Gamze Türkmen ile hayatını birleştirdi. Düğün töreninden kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Ezildi, sade ve zarif gelinlik tercihiyle de dikkat çekti.

Gelinlik Sosyal Medyada Gündem Oldu 💬👗

Gamze Türkmen’in tercih ettiği sade gelinlik modeli, sosyal medya kullanıcılarının büyük beğenisini topladı. Çok sayıda kullanıcı, gelinliği “zarif, şık ve abartıdan uzak” olarak yorumladı. Gelinliğe dair yapılan yorumlardan bazıları, “Sade ve güzel” ifadesiyle öne çıktı.



Ezildi: “500 Bin TL Nişan Harcadım” 💍💸

Kadir Ezildi, geçtiğimiz yıl Gamze Türkmen ile nişanlandığında da gündem olmuştu. Sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada nişan töreni için yaklaşık 500 bin TL harcadığını söyleyen Ezildi, organizasyondaki özenli detaylarla dikkat çekmişti.



Hayranlarından Tebrik Mesajları Yağdı 🎉❤️

Ünlü çiftin nikah kareleri kısa sürede on binlerce beğeni ve yorum aldı. Takipçileri, “Çok yakıştınız”, “Mutluluğunuz daim olsun” ve “Hayat boyu huzur ve sağlıkla” gibi mesajlarla mutluluklarını paylaştı. Kadir Ezildi, bu özel günü Instagram hesabında yayınladığı karelerle sevenlerine duyurdu.



Evliliklerini Sosyal Medyada Paylaştılar 📸✨

Törenin ardından Ezildi ve Türkmen, nikah anlarından kareleri takipçileriyle paylaştı. Fotoğraflarda çiftin sade ama şık tarzı, doğallıkları ve mutlulukları ön plana çıktı. Ezildi'nin takım elbise tercihi ve gelinliğin zarif tasarımı, çiftin stil uyumunu da gözler önüne serdi.