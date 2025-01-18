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Kadir Ezildi düşman çatlattı; Hediyeye boğdu

Televizyon dünyasının sevilen isimlerinden Kadir Ezildi, nişanlısı Gamze Türkmen’in üniversite mezuniyetini kutlamak için Erzurum’a gitti.

Kadir Ezildi düşman çatlattı; Hediyeye boğdu

Ezildi, nişanlısına altın takılar ve bir tablet hediye ederek ona unutulmaz bir sürpriz yaptı.

Mezuniyet Hediyeleri Sosyal Medyada Gündem Oldu

TLC’de yayınlanan Temizlik Avcıları programıyla tanınan ve ardından En Hamarat Benim programının sunuculuğunu üstlenen Kadir Ezildi, özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. Geçtiğimiz aylarda hem İstanbul’da hem de Erzurum’da yaptığı nişan törenleriyle dikkat çeken Ezildi, bu kez de mezuniyet hediyeleriyle sosyal medyada konuşuldu.

Gamze Türkmen’in mezuniyetini kutlamak için Erzurum’a giden Ezildi, nişanlısına çeşitli altın takılar ve bir tablet armağan etti. Bu jest, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Kullanıcılar, Ezildi’nin nişanlısına olan sevgisini göstermede cömert davrandığını belirterek onu takdir etti.

Takipçilerden Övgü Dolu Yorumlar

Kadir Ezildi’nin bu hareketi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Birçok takipçi, “Gerçek aşk böyle gösterilir” ve “Mutlulukları daim olsun” gibi yorumlarla Ezildi’yi tebrik etti.

Kadir Ezildi ve Gamze Türkmen çifti, ilişkileri boyunca sık sık romantik anlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Mezuniyet hediyeleriyle bir kez daha adından söz ettiren Ezildi, nişanlısına verdiği değeri her fırsatta gözler önüne seriyor.

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