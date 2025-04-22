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Kaçak telefon kullananlar çıra gibi yandı

Türkiye'de hızla artan kaçak telefon kullanımını bitirecek yeni sistem devreye giriyor. Klon IMEI ile çalışan cihazlar yakında tamamen kullanılamaz hale gelecek.

Kaçak telefon kullananlar çıra gibi yandı

Son yıllarda yasal yollar dışında satılan, özellikle IMEI klonlanmış Çin menşeli telefonların sayısında ciddi artış yaşandı. Bu cihazlar, orijinal IMEI numaralarıyla eşleştirilerek piyasaya normalden çok daha düşük fiyatlarla sunuluyordu. Ancak devlet, bu duruma artık “dur” diyor.

Eski Telefonların IMEI’leri Kapatılacak

Yeni düzenlemeyle birlikte sadece yeni cihazlar değil, 3 yıldan fazla süredir kullanılan tüm klon IMEI'li telefonlar da kapsama alınacak. Özellikle 2022 öncesine ait 3G ve altı teknolojili IMEI numaraları tamamen devre dışı bırakılacak.

📵 Amaç, eski kullanılmayan modellerin IMEI'lerinin yeni cihazlara klonlanmasının önüne geçmek. Yani artık bir Nokia 3310’un kimliği başka bir akıllı telefonda çalışamayacak.

Tüm Detaylar Netleşmedi, Ama Süreç Başladı

Henüz yasanın teknik uygulama adımları netleşmiş değil. Ancak yetkililer, düzenleme yürürlüğe girdiğinde kaçak telefon kullanımında büyük bir düşüş yaşanacağından emin.

Tüketiciler Ne Yapmalı?

✅ Resmi yollarla IMEI kaydı yapılmış cihazları tercih etmeli
✅ Cihaz satın alırken IMEI sorgulaması yapmalı
✅ Klon IMEI kullanan cihazlara yatırım yapmamalı

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