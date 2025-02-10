Kabine'de şok değişim; Hangi bakanlar gidiyor, kimler geliyor?

2025 yılına girerken, AK Parti’nin büyük kongresi 23 Şubat’ta gerçekleşecek ve bu kongreyle birlikte parti yönetiminde ciddi değişiklikler yaşanması bekleniyor. Ankara kulislerinde bu gelişme, kabinedeki dört bakanın değişmesi ve önemli isimlerin yeniden göreve dönmesi gibi iddialarla gündeme geldi. Bu değişikliklerin, Ramazan ayı öncesinde, yani mart ayı itibarıyla tamamlanması öngörülüyor.

Kabine’deki Beklenen Değişimler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği değişim sinyalleri, özellikle 31 Mart yerel seçimlerinde elde edilen sonuçların ardından daha belirgin hale gelmişti. Yeni kabinede en çok konuşulan konulardan biri, Tarım ve Orman Bakanlığının ayrılması yönünde yapılan spekülasyonlar. Ayrıca, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın görevinden ayrılabileceği de kulislerde konuşuluyor.

Diğer dikkat çeken değişiklikler arasında ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın yerine yeni isimlerin geleceği söyleniyor. Bu dört bakanın değişmesi, yeni Kabine’nin şekillenecek yüzleri arasında yer alacak gibi görünüyor.

Yeni Kabine İçin İsimler Konuşuluyor

Ankara kulislerinde yeni Kabine'de görev alması muhtemel isimler de şimdiden konuşulmaya başlandı. Bu isimler arasında 2015-2023 yılları arasında AK Parti Grup Başkanvekili olarak görev yapan İçişleri Bakanı Yardımcısı Bülent Turan, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve İstanbul Milletvekili Erkan Kandemir gibi isimler öne çıkıyor. Ayrıca, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un da yeni Kabine’de yer alması beklenen isimler arasında olduğu ifade ediliyor.

Berat Albayrak’ın Dönüşü: Kabine’de Yeni Bir Sayfa mı?

Yeni Kabine’nin en çok konuşulan ismi ise, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak. 2015-2018 yıllarında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görev yapan ve 2018-2020 yıllarında Hazine ve Maliye Bakanı olan Albayrak, 2020’de görevinden istifa etmişti. Albayrak’ın adı, özellikle ABD’deki son seçimlerin ardından yeniden gündeme gelmeye başladı. Donald Trump’ın başkanlık seçimlerini kazanmasının ardından, Albayrak’ın adı tekrar Kabine için öne çıkmaya başlamıştı.

Ankara kulislerinde, Albayrak’ın yeniden önemli bir bakanlık görevine getirilmesi bekleniyor. Albayrak’ın yeni Kabine’de etkin bir icracı bakan olarak görev alabileceği iddia ediliyor. Albayrak’ın, özellikle ekonomi politikaları konusundaki geçmişi ve güçlü siyasi ilişkileri, yeni dönemde onun tekrar etkin bir görev almasını gündeme taşıyor.

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