Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki kötü haberi verdi: Yüzde 60 olacak!

Dün İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen ve 13 saniye süren 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından, Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Habertürk canlı yayınında Marmara’nın sismik risklerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

🌍 "Marmara’da 30 Yıl İçinde %60 Olasılıkla Büyük Deprem Bekleniyor"

Deprem uzmanı Moriwaki, Orta Marmara Çukuru'nda gerçekleşen depremin ciddi bir uyarı niteliği taşıdığını vurguladı. Açıklamasında şunları söyledi:

"Marmara’da, özellikle İstanbul için önümüzdeki 30 yıl içinde %60 ihtimalle büyük bir deprem bekleniyor. Silivri’deki deprem sadece başlangıç olabilir. Artçı sarsıntılar bir hafta sürebilir; dikkatli olunmalı."





🌐 Kuzey ve Güney Kollar: Gecikme Var, Tehlike Yaklaşıyor

Moriwaki, Marmara fay hattının kuzey ve güney olmak üzere iki ana kola ayrıldığını belirtti. Güney kol Düzce’den başlayıp, Bursa, Balıkesir ve Çanakkale’ye kadar uzanıyor. Burada 100 yılda bir büyük deprem görülüyor ancak:

“Bu bölgede 200 yıldır büyük bir deprem yaşanmadı. Gecikme var ve risk artıyor.”





📊 Depremi En Çok Avcılar ve Büyükçekmece Hissetti

Deprem Silivri açıklarında yaşansa da, Avcılar ve Büyükçekmece gibi zemin yapısı zayıf bölgelerde daha şiddetli hissedildi. Moriwaki, Anadolu yakasının da yumuşak zeminli alanlarında sarsıntının etkili olduğunu belirtti.



🌊 Marmara’da Tsunami Riski Var mı?

Evet, Marmara Denizi’nde tsunami riski mevcut. Moriwaki, zemin sağlamlığının deprem merkezine uzaklıktan daha kritik olduğunu vurgulayarak şu uyarıyı yaptı:

“Yeşilköy, Avcılar, Büyükçekmece gibi denize yakın bölgelerde zemin yumuşak. Binalar kötü olmasa bile zeminin sağlam olması hayati önem taşıyor.”





⚠️ Türkiye'nin %50’si Kaçak Yapı! Depreme Hazırlık Şart

Moriwaki, Türkiye’deki yapı stoğunun yarısının kaçak veya denetimsiz olduğunu ve bu durumun büyük risk oluşturduğunu söyledi. Devlet ve belediyelere büyük sorumluluk düştüğünü belirtti.



🚨 Hayat Kurtaran Uyarılar: “Yaşam Üçgeninde Kalın”

Deprem anında ne yapılmalı? İşte Moriwaki'nin önerileri:

Yaşam üçgeni oluşturun. Yatak ya da sağlam mobilya yanına uzanarak üzerinize düşebilecek eşyalardan korunun.

Merdivenlere gitmeyin. Deprem sırasında en tehlikeli yerlerdir.

Ayağa kalkmayın, kaçmaya çalışmayın.

Asansör kullanmayın.

Yanınızda su ve çikolata olsun. 72 saat susuz yaşanabilir, ama suyu dikkatli tüketmek gerekir. Kurtarma çantasında düdük bulundurun.

Kaynak: Gazeteoku.com - Özel İçerik