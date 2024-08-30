İzmir sonrası İstanbul'da iki çift sahilde ilişkiye girdi! Videonun sansürsüz hali kızdırdı

İstanbul'da sahilde ilişkiye giren çift tepki çekti. Herkesin gözü önünde ilişkiye giren çiftler bu kadar da olmaz dedirtti.

Bu sefer yer: İstanbul!

Henüz 3 gün önce tüm Türkiye'yi sallayan görüntüler sonrası bu sefer de benzer görüntüler İstanbul'dan geldi. İstanbul’da sahilde bir çift herkesin gözü önünde ilişkiye girdi. Çevreden geçenlere aldırış etmeyen kişilerin kimliği merak ediliyor.

REZİL GÖRÜNTÜLER KUMKAPININDAN

Fatih Kumkapı sahilinde bir çift, sabaha karşı bir bankın üstünde ilişkiye girdi. Çevrede bulunan kişiler o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Çiftin kimseyi umursamaması pes dedirtti.

İstanbul sahilde ilişkiye giren çift türk mü yabancı uyruklu mu henüz bilinmiyor.

Sansürsüz halini isteyenler tepki gördü!

Sosyal medyada Aşayiş Berkemal sayfasından paylaşılan görüntülerin altına "Kemal abi sansürsüz hali yok mu" sorusuna "Görmek istemeyezsin" diyen paylaşımın sahibi sonrası videonun sansürsüz halini isteyenlere de tepki geldi.

Şimdi İstanbul sahilde ilişkiye girenlerin gözaltına alınıp alınmayacağı merak ediliyor. Ancak henüz yakalanmadılar.