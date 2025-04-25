İstanbul'un en riskli ilçeleri; Buralardan kaçın kaçın

Türkiye, dünyanın en aktif deprem kuşaklarından biri üzerinde bulunuyor. Özellikle İstanbul, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın gölgesinde yer aldığı için her zaman büyük bir risk taşıyor. AFAD’ın güncellediği Kırmızı Eylem Planı ile İstanbul'daki riskli ilçeler net bir şekilde ortaya konuldu.



🛑 Anadolu Yakası’nda Deprem Riski Yüksek Olan İlçeler

Maltepe

Cevizli

Bağlarbaşı

Fındıklı

Girne

Gülsuyu

Zümrütevler

Pendik

Kavakpınar

Velibaba

Kaynarca

Ahmet Yesevi

Sultanbeyli

Hamidiye

Turgut Reis

Akşemseddin

Mimar Sinan

Tuzla

Postane

Aydınlı

Şifa

Ataşehir

İçerenköy

Kartal

Hürriyet

Karlıktepe

Esentepe





🚨 Avrupa Yakası’nda Deprem Riski Yüksek Olan İlçeler

Şişli

Paşa

Merkez

Zeytinburnu

Maltepe

Seyitnizam

Telsiz

Avcılar

Ambarlı

Merkez

Üniversite

Bağcılar

Yıldıztepe

Evren

Kirazlı

Bahçelievler

Şirinevler

Kocasinan

Hürriyet

Bakırköy

Osmaniye

Yeşilköy

Ataköy Mahalleleri

Başakşehir

Ziya Gökalp

Şahintepe

Bayrampaşa

Altıntepsi

Terazidere

Beylikdüzü

Barış

Yakuplu

Beyoğlu

Piyalepaşa

Kaptanpaşa

Büyükçekmece

Batıköy

Fatih

Esenler

Fatih

Tuna

Esenyurt

Atatürk

İnönü

Eyüpsultan

Nişanca

Düğmeciler

Gaziosmanpaşa

Merkez

Yıldız Tabya

Güngören

Merkez

Güneştepe

Kağıthane

Talatpaşa

Gürsel

Küçükçekmece

Kanarya

Halkalı

Fatih

Balat

Aksaray

Cerrahpaşa





📈 İstanbul’da Deprem Risk Haritası Neye Göre Belirleniyor?

Deprem risk haritası, ilçelerin zemini, geçmiş deprem verileri, yapı stoğu durumu ve aktif fay hatlarına yakınlığı gibi çoklu kriterler değerlendirilerek oluşturuluyor. Özellikle dolgu zeminli alanlar ve eski yapı yoğunluğu bulunan mahalleler, daha yüksek risk grubunda yer alıyor.



🛡️ Deprem Hazırlığı Şart: Riskli Bölgelerde Ne Yapılmalı?

✅ Bina sağlamlık testlerini yaptırın

✅ Deprem sigortası (DASK) yaptırmayı ihmal etmeyin

✅ Acil durum toplanma yerinizi öğrenin

✅ Aile içi acil durum planı oluşturun

✅ Deprem çantası hazırlayın

AFAD Canlı Deprem Listesi

🔗 AFAD Deprem Listesi için tıklayın

Kandilli Rasathanesi Son Depremler



🔗 Kandilli Son Depremler için tıklayın

Kaynak: Gazeteoku.com - Özel İçerik