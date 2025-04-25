İstanbul'un en riskli ilçeleri; Buralardan kaçın kaçın

Türkiye, dünyanın en aktif deprem kuşaklarından biri üzerinde bulunuyor. Özellikle İstanbul, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın gölgesinde yer aldığı için her zaman büyük bir risk taşıyor. AFAD’ın güncellediği Kırmızı Eylem Planı ile İstanbul'daki riskli ilçeler net bir şekilde ortaya konuldu.
🛑 Anadolu Yakası’nda Deprem Riski Yüksek Olan İlçeler
Maltepe
Cevizli
Bağlarbaşı
Fındıklı
Girne
Gülsuyu
Zümrütevler
Pendik
Kavakpınar
Velibaba
Kaynarca
Ahmet Yesevi
Sultanbeyli
Hamidiye
Turgut Reis
Akşemseddin
Mimar Sinan
Tuzla
Postane
Aydınlı
Şifa
Ataşehir
İçerenköy
Kartal
Hürriyet
Karlıktepe
Esentepe
🚨 Avrupa Yakası’nda Deprem Riski Yüksek Olan İlçeler
Şişli
Paşa
Merkez
Zeytinburnu
Maltepe
Seyitnizam
Telsiz
Avcılar
Ambarlı
Merkez
Üniversite
Bağcılar
Yıldıztepe
Evren
Kirazlı
Bahçelievler
Şirinevler
Kocasinan
Hürriyet
Bakırköy
Osmaniye
Yeşilköy
Ataköy Mahalleleri
Başakşehir
Ziya Gökalp
Şahintepe
Bayrampaşa
Altıntepsi
Terazidere
Beylikdüzü
Barış
Yakuplu
Beyoğlu
Piyalepaşa
Kaptanpaşa
Büyükçekmece
Batıköy
Fatih
Esenler
Fatih
Tuna
Esenyurt
Atatürk
İnönü
Eyüpsultan
Nişanca
Düğmeciler
Gaziosmanpaşa
Merkez
Yıldız Tabya
Güngören
Merkez
Güneştepe
Kağıthane
Talatpaşa
Gürsel
Küçükçekmece
Kanarya
Halkalı
Fatih
Balat
Aksaray
Cerrahpaşa
📈 İstanbul’da Deprem Risk Haritası Neye Göre Belirleniyor?
Deprem risk haritası, ilçelerin zemini, geçmiş deprem verileri, yapı stoğu durumu ve aktif fay hatlarına yakınlığı gibi çoklu kriterler değerlendirilerek oluşturuluyor. Özellikle dolgu zeminli alanlar ve eski yapı yoğunluğu bulunan mahalleler, daha yüksek risk grubunda yer alıyor.
🛡️ Deprem Hazırlığı Şart: Riskli Bölgelerde Ne Yapılmalı?
✅ Bina sağlamlık testlerini yaptırın
✅ Deprem sigortası (DASK) yaptırmayı ihmal etmeyin
✅ Acil durum toplanma yerinizi öğrenin
✅ Aile içi acil durum planı oluşturun
✅ Deprem çantası hazırlayın
AFAD Canlı Deprem Listesi
🔗 AFAD Deprem Listesi için tıklayın
Kandilli Rasathanesi Son Depremler
🔗 Kandilli Son Depremler için tıklayın
Kaynak: Gazeteoku.com - Özel İçerik