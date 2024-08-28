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İstanbullular dikkat! Süper hücre oluştu!

İstanbullular dikkat! İstanbul'da Süper hücre oluştu. Süper Hücre nedir, ne olacak? İstanbullular son dakika uyarı geldi.

İstanbullular dikkat! Süper hücre oluştu!

İstanbul'da son dakika yağmur ve sel uyarısı. Karadeniz'de devasa yağış kitlesi, İstanbul'a giriş yaptı. İstanbul için son dakika sel riski oluştu!

İstanbullular dikkat, sel riski var!

İstanbul'u etkisi altına alan yağışın ismi Süper hücre oldu. İstanbul'a yağış kütlesi için büyük çoğunluğu deniz üzerinde kalması şu an için sel riskini azaltıyor. Ancak yerel olarak ani sağanak yağmur gün boyu ektili olacak.

İstanbul'da Süper hücre oluştu!

Genellikle Eylül ve Ekim ayında oluşan Süper Hücre, bu sefer Ağustos ayında oluştu. Süper Hücre, atmosfer bilimine göre özel bir fırtına türüdür.

Kendi içinde sürekli bir rotasyon olan Süper Hücre, şiddetli yağmur, dolu, yoğun yağış ve büyük ölçekli fırtına olarak adlandırılıyor. İstanbul an itibariyle Süper Hücre modeline geçiş yaptı.

Gök Gürültülü fırtına ismi de verilen Süper Hücre, boru hattı, çoklu hücre ve tek hücre olarak adlandırılır.

Avrupa yakasında yağış bitecek!

Meteoroloji Avrupa yakasında yağışın 12:15'e doğru biteceğini açıkladı. Bahar ve yaz dönemi İstanbul'da gün boyu yağış olmayacak. Kısa süreli ve şiddetli yağışlar yazın olur. Anadolu yakasında ise yağış bir süre daha devam edecek.

İstanbul karanlığa büründü!

Megakent İstanbul üzerinden 7 kilometre kalınlığında bulut geçişi yaşandı. İstanbulun bazı ilçeleri karanlığa büründü.

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