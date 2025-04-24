İstanbul'daki 6.2'lik depremin büyük sırrı; Yoshinori Moriwaki kötü haberi verdi

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, CNN TÜRK ve Habertürk ekranlarında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. İstanbul için “büyük depreme bir adım daha yaklaştık” dedi. İşte detaylar...

📍Depremin Ardındaki Kritik Tarih: 1766 ve 2023 Bağlantısı

Moriwaki, İstanbul’daki depremin tarihine dikkat çekerek, geçmişteki büyük sarsıntılarla bağlantı kurdu. 1509 ve 1766 yıllarında meydana gelen depremler arasında 257 yıllık bir fark olduğunu belirtti. Bu hesaba göre 2023 yılı, yeni bir büyük deprem için kritik bir eşik olabilir. Moriwaki açık konuştu:

“Enerji birikti. Bu tablo doğruysa, eksi veya artı 20 yıl içinde büyük İstanbul depremi kaçınılmaz.”



🌐 Marmara'da Deprem Riski %60: İstanbul İçin 30 Yıl İçinde Büyük Tehlike

Japon uzman, Silivri açıklarında meydana gelen 6.2’lik depremin Marmara Denizi içindeki Orta Marmara Fayı'na baskı yaptığını vurguladı.

“30 yıl içinde Marmara’da büyük bir deprem olma ihtimali %60. Bu artık bir olasılık değil, neredeyse bir kesinlik” dedi.



🏚️ Zemin Kalitesi Hayati: Avcılar ve Büyükçekmece En Çok Etkilenenler

Depremin en çok hissedildiği bölgeler arasında Avcılar ve Büyükçekmece öne çıktı. Moriwaki, bu ilçelerin zemininin yumuşak ve riskli olduğunu belirtti. Taksim gibi bölgelerde yapı stoğu kötü olsa da sağlam zemin sayesinde risk daha az.

“Zemin iyiyse bina çürük bile olsa yıkılmaz. Ama zemin kötüyse sağlam bina da tehlike altında olur.”



🌊 Tsunami Riski Var mı? En Kötü Senaryo 3 Metre!

Moriwaki’ye göre Marmara Denizi’nde tsunami riski düşük olsa da yok değil.

“En fazla 1 metre dalga olur ama en kötü senaryo 3 metreyi bulabilir. Bu da yaklaşık bir kat yüksekliğe denk gelir.”

Yüzerek kurtulmak neredeyse imkânsız. Ancak tutunulacak bir nesne hayatta kalma şansı sunabilir.

Japonya Bilinci Türkiye’de Eksik: Deprem Hazırlığı 30 Yıl Sürüyor

Deprem uzmanı, Japonya’daki halkın yüksek bilinç seviyesiyle Türkiye’yi kıyasladı. “Japonlar kurallar değil, bilinçle hareket eder. Türkiye'de hâlâ yapılar yüzde 50 oranında kaçak. Bu büyük bir risk.”



🧭 Yaşam Üçgeni, Düdük ve Çikolata: Hayatta Kalmanın Altın Kuralları

Moriwaki, basit ama etkili hayatta kalma önerilerini de paylaştı:

Yatağınızın yanına yaşam üçgeni oluşturun.

Yanınızda su, düdük ve küçük çikolata bulundurun.

Deprem anında kaçmayın; merdivenler en tehlikeli yerler.

Maske ve battaniye gibi basit eşyalar da hayat kurtarabilir.





📉 Deprem Hasarı %70 Azaltılabilir: Hazırlık Şart!

Son olarak Moriwaki’nin çağrısı netti:

“Eğer devlet ve halk birlikte hazırlıklı olursa, depremin hasarı %70 oranında azaltılabilir.”

Kaynak: Gazeteoku.com - Özel İçerik