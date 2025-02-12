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İstanbul'da yarın okullar tatil mi? 13 Şubat perşembe İstanbul Valiliği kar tatili

İstanbul'da okullar yarın tatil mi? İstanbul'da 13 Şubat perşembe günü okullar tatil mi? İstanbul Valiliği kar tatili açıklaması yaptı mı? İstanbul'da okullar tatil edilecek mi?

İstanbul'da yarın okullar tatil mi? 13 Şubat perşembe İstanbul Valiliği kar tatili

İstanbul'da okullar yarın tatil mi? İstanbul'da 13 Şubat 2025 perşembe günü kar tatili açıklaması var mı? Milyonlarca öğrenci günü tatille geçirdi. Yarın için ise İstanbul Valiliğinden gelecek açıklamayı bekliyor.

İstanbul'da yarın okullar tatil mi?

İstanbul'da Anadolu ve Avrupa yakasında kar yağışı etkili oldu. Beykoz, Samandıra, Kartal, Maltepe gibi Anadolu Yakası'nda etkili olan kar, Beylikdüzü, avcılar, Şirinevler, Küçükcekmece ve Büyükçekmece'de etkisini sürdürdü. Hemen hemen tüm İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı sonrası gözler 13 Şubat 2025 perşembe günü Valili'ğe çevrildi.

İstanbul'da 13 Şubat 2025 perşembe okullar tatil edilecek mi?

İstanbul Valiliği an itibariyle kar yağan ilçelere bakıyor. Bir çok ilçede dışarda kar nedeniyle dışarı çıkılamıyor. İstanbul Valiliği'ne kar yağışının üst kesimlerde etkisi gösterdiği ve okulların 1 gün daha tatil edilmesi isteniyor. İstanbul Valiliği son kararını gün içerisinde verecek. Şu an için 13 Şubat 2025 perşembe günü okullar tatil edilmedi.

İstanbul'da kar yağışı etkisini artırıyor!

İstanbul'da anlık Çekmeköy, Beykoz, Ataşehir ve Ümraniye'de kar yağışı devam ediyor. Sabah saatleri itibariyle lapa lapa yağan kar öğleden sonra etkisini azalttı. Avrupa Yakasında Eyüpsultan itibaren kar yağışı Küçükcekmece ve  Beylikdüzüne kadar sürüyor. Bu sebeple okullar tatil edilmesi tekrardan gündeme geldi.

İstanbul Valiliği önüne gelen bilgilerde okulların 1 gün daha tatil olması servis şöferleri ve arabalı veliler ve çocuklar açısından yararlı olabilir düşüncesi hakim. Bu sebeple yarın tatil haberi gelebilir.

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