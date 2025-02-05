İstanbul'da yarın 6 Şubat okullar tatil mi? Valilik- MEB açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve meteoroloji yetkilileri, yoğun kar ve buzlanmaya karşı önlemleri artırırken, okulların durumu hakkında son kararın İstanbul Valisi Davut Gül tarafından açıklanması bekleniyor.

İBB, Kar Yağışına Karşı Hazırlıklarını Tamamladı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde olası aksaklıkları önlemek için 11 bin 916 personel ve 3 bin 375 araçla sahada olacak. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kar yağışı ve buzlanmaya karşı alınan önlemleri şu şekilde sıraladı:

✔ 4 bin 140 kilometrelik yol ağına kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapılacak.

✔ Metrobüs güzergahında özel önlemler alınarak 44 araç ve iş makinesi görevlendirildi.

✔ Tuz depolarında 280 bin ton tuz hazır bekletiliyor, kritik noktalara önceden stoklama yapıldı.

✔ Buzlanma Erken Uyarı Sistemi ile yollar anlık olarak takip edilecek.

✔ Sokak hayvanları için 520 farklı noktada kuru mama dağıtımı sağlanacak.

Bu kapsamlı önlemler, İstanbul’da kar yağışının şehir hayatını olumsuz etkilememesi için devreye alınacak.

Öğrenciler ve Veliler Karar İçin Beklemede

Yoğun kar yağışının özellikle ulaşımı aksatabileceği öngörülürken, öğrenciler ve veliler yarın ve sonraki gün için okulların tatil edilip edilmeyeceğini merakla bekliyor.

❄ Sosyal medyada “İstanbul’da okullar tatil edilsin” talepleri artış gösterdi.

❄ Ulaşımda yaşanabilecek olası aksaklıklar nedeniyle eğitime ara verilip verilmeyeceği merak ediliyor.

❄ Gözler, İstanbul Valisi Davut Gül’ün yapacağı açıklamaya çevrildi.

İstanbul’da Okullar Tatil Olacak mı?

İstanbul Valiliği’nin okulların tatil edilip edilmeyeceğine dair nihai kararı, meteoroloji raporları ve İBB'nin hazırlıkları doğrultusunda şekillenecek.

📌 Vali Davut Gül’ün açıklamasıyla birlikte, İstanbul’daki eğitim durumu netleşecek.

📌 Öğrenciler ve veliler, resmi açıklamaları takip ederek tatil kararını öğrenebilir.

📢 İstanbul’daki kar yağışı ve okulların tatil durumu hakkında güncellemeler için bizi takip etmeye devam edin!