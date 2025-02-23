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İstanbul'da okullar tatil mi? 24 Şubat pazartesi Valilik kar tatili açıklaması

İstanbul'da okullar tatil edildi mi? İstanbul Valiliği 24 Şubat pazartesi günü okullar kar tatili var mı? Yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul'da kar tatili olacak mı? İşte Valiliğin kar tatili kararı.

İstanbul'da okullar tatil mi? 24 Şubat pazartesi Valilik kar tatili açıklaması

İstanbul'da okullar tatil edilecek mi? Akşam saatlerinde yoğun kar yağışı etkisini artırdı. Ümraniye'de maçlar oynanmaz hale gelip iptal edildi. Yoğun kar yağışı İstanbul'u etkisi altına bir kez daha oldu. Milyonlarca öğrenci Vali Davut Gül'den gelecek haberi bekliyor.

VALİ DAVUT GÜL AÇIKLADI! TATİL YOK!

Vali Davut Gül, X Adresinden okulların tatil edilmediğini açıkladı.

İstanbul'da okullar tatil mi? 24 Şubat 2025 pazartesi

İstanbul'da henüz kar tatili haberi verilmedi. Öğrenciler, Vali Davut Gül ve Valilik hesaplarına yazmaya devam ediyor. Yoğun kar yağışı etkisini arttırdığı İstanbul'da okullar tatil edilebilir. Ancak Valilik resmi olarak kar tatili açıklaması an itibariyle vermedi.

İstanbul Valiliği son dakika kar tatili açıklaması var mı?

Kar etkisini artırırken meteoroloji uzmanları en soğuk gecelerden biri olarak -4 ve -7 derece soğuk hava gösteriyor. Az bir kar yağmasıyla birlikte bile İstanbul'da don olayı oldukça artacak. Bunu bilen öğrenciler İstanbul için Valilikten kar tatili haberi bekliyor. Ancak akşam saatleri olmasına rağmen henüz kar tatili verilmedi.

Vali Davut Gül'e Twitter adresinden ve İstanbul Valiliği x adresinden öğrenciler yazmaya devam ediyor.

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