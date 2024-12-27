İstanbul'da Çatalca, Silivri, Büyükçekmece, Avcılar dikkat; Kuvvetli geliyor

Dün öğle saatlerinde etkisini kaybeden yağışların, bugünden itibaren yeniden başlayacağı ve belirli bölgelerde yoğunlaşacağı açıklandı.

Hangi Bölgeler Daha Fazla Etkilenecek?

Ökten’in açıklamalarına göre, İstanbul’da yağışlar özellikle Karadeniz üzerinden gelerek Çatalca, Silivri, Büyükçekmece, Avcılar, Bahçelievler ve Beylikdüzü gibi ilçelerde etkili olacak. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli olması ve yağışlara karşı önlem alması önerildi.

"Alçak Basınç Dönüş Hareketi Yapıyor"

Kerem Ökten, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Herkese Günaydın. Bugün İstanbul'da yağmur var. Şu anda alçak basınç dönüş hareketi yapıyor. Yağış Karadeniz üzerinden geliyor. En çok yağışı Çatalca ve Silivri alacak...”

Meteoroloji uzmanı, bu durumun İstanbul genelinde birkaç gün boyunca devam edeceğini ve vatandaşların bir süre daha kasvetli bir hava ile karşılaşacağını belirtti.

Yağışlar Ne Kadar Sürecek?

Meteoroloji verilerine göre, İstanbul’daki yağışların önümüzdeki haftaya kadar etkili olması bekleniyor. Uzmanlar, sel ve su baskını gibi olası olumsuz durumlara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

Kaynaklar ve Güncel Hava Durumu İçin: Hava durumu hakkında daha fazla bilgi almak için Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün resmi web sitesini (mgm.gov.tr) veya Kerem Ökten’in sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.