İstanbul'da az önce deprem oldu; Şener Üşümezsoy jet hızıyla açıkladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin merkez üssünün Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesi olduğunu ve büyüklüğünün 3.7 olduğunu açıkladı. Depremin yerin 18 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

📍 Deprem Nerelerde Hissedildi?

Deprem, özellikle Büyükçekmece, Küçükçekmece, Silivri ve Beylikdüzü gibi Avrupa Yakası ilçelerinde vatandaşlar tarafından hissedildi. Sarsıntı kısa süreli paniğe yol açtı ancak olumsuz bir durum bildirilmedi.



🧠 Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan Kritik Değerlendirme

“Bu senaryoları 2002’den beri anlatıyorum”

Depremin ardından tv100 ekranlarına bağlanan Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, yaşanan sarsıntının yeni bir fay hattını tetiklemediğini vurguladı. Üşümezsoy, 2019’da ve 23 Nisan 2025’te meydana gelen depremlerle bağlantılı bir sarsıntı olduğunu ifade etti.

💬 “Silivri ve Kumburgaz çukurlarındaki faylar kırıldı”

"Bu bölgedeki fay hattı Silivri çukurundan başlayıp Kumburgaz çukuruna doğru uzanıyor. 2002’den beri bu hattın 35 kilometrelik risk taşıdığını söylüyorum. 2020 yılında bu senaryoları kitaplaştırdım. Aynı senaryo gerçekleşiyor" dedi.



📚 Depremin Özelliği: Küçük Büyüklük, Derin Etki

Prof. Üşümezsoy’un dikkat çektiği en önemli detaylardan biri, depremin derinliği ile etkisi arasındaki ilişki. Kumburgaz çukurundaki fay 10 kilometre derinlikteyken, Silivri ve Tekirdağ çukurlarında fay derinliği 20-25 kilometreyi buluyor. Bu durum, küçük ölçekli depremlerin dahi ciddi biçimde hissedilmesine neden olabiliyor.



🚫 Yeni Fay Riski Yok

🔍 Uzman, Avcılar açıklarında orta sırt bölgesinde küçük depremler olabileceğini, ancak yeni bir fay hattı oluşmadığını belirtiyor.

"Orada bir fay hattı yok. Oradaki depremler mevcut fayların artçıları. Büyük bir risk taşımıyor" diyerek vatandaşları paniğe kapılmamaları konusunda uyardı.

Kaynak: TV100