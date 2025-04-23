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İstanbul'da ardı ardına deprem; Naci Görür'den kahreden haber! O fay kırılacak

23 Nisan 2025 Çarşamba günü, İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen peş peşe depremler, Marmara Bölgesi genelinde korkuya yol açtı.

İstanbul'da ardı ardına deprem; Naci Görür'den kahreden haber! O fay kırılacak

En büyüğü 6.2 olarak ölçülen sarsıntılar, başta İstanbul olmak üzere çevre illerde de net şekilde hissedildi. Paniğe neden olan depremler sonrası Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya üzerinden önemli bir açıklama yaptı:

🌍 Silivri’de Ne Oldu? İşte Depremlerin Özeti

📌 İlk Deprem: 3.9 büyüklüğünde, Silivri açıklarında
📌 İkinci Deprem: 6.2 büyüklüğünde, aynı bölgede
📌 Derinlik: 6.92 kilometre
📌 Etkilenen Bölgeler: İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Bursa, Çanakkale ve çevresi

AFAD ve Kandilli Rasathanesi, depremlerin merkez üssünü Marmara Denizi Silivri açıkları olarak duyurdu.

🧠 Naci Görür’den Kritik Uyarı: “Bu Bölgeye Dikkat!”

Depremler sonrası konuşan Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, bölgedeki hareketliliğin tesadüf olmadığını belirtti. Yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“12 sularında Silivri açıklarında 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu sarsıntı, Kumburgaz Fay Zonu üzerinde gerçekleşti. Bu fay, kilitli bir fay hattı ve şu anda enerji biriktiriyor. Zaman zaman küçük depremler üretmesi, yaklaşan büyük bir depremin habercisi olabilir.” Görür, söz konusu bölgenin deprem riski açısından kritik önemde olduğunu ve yetkililerin depreme hazırlık sürecini ciddiyetle sürdürmesi gerektiğini vurguladı.


🏙️ İstanbul’da Panik, Halk Sokaklara Döküldü

Depremlerin ardından İstanbul genelinde büyük panik yaşandı. Özellikle yüksek katlı binalarda oturan vatandaşlar hızla dışarıya çıktı. Silivri, Avcılar, Bakırköy ve Büyükçekmece gibi sahil ilçelerinde sarsıntı daha yoğun hissedildi. Neyse ki şu ana kadar can ya da mal kaybı bildirilmedi.


⚠️ Uzmanlar Ne Diyor? Ne Yapmalı?

Deprem uzmanları, Kumburgaz Fayı'nın kritik bir noktada olduğunu ve bu tür sarsıntıların artçı veya öncü olabileceğini söylüyor. Bu yüzden:

Resmi kurumların duyuruları takip edilmeli,
Binaların depreme dayanıklılığı kontrol edilmeli,
Deprem çantası ve acil eylem planı hazır bulundurulmalı.

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