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İstanbul'da 8 tane çaya 760 TL ödediler; Yuh artık

İstanbul Ataşehir’deki ünlü bir kafenin şubesinde 8 çaya 760 TL ödenmesi, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

İstanbul'da 8 tane çaya 760 TL ödediler; Yuh artık

Fişin paylaşılmasının ardından, sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü. 8 çayın toplam fiyatı 760 TL olarak görünüyor ve bu da tanesi 95 TL’ye denk geliyor. Bir çayın maliyeti, kullanıcılar arasında büyük bir tartışma başlattı.

Bazı kullanıcılar bu fiyatı normal bulurken, diğerleri ise ödenecek bu kadar yüksek bir tutarı ''İpin ucu kaçtı'' diyerek eleştirdi. Çay fiyatlarına ilişkin yapılan yorumlar arasında, çayın maliyetini sorgulayan birçok kişi de yer aldı. Bir kullanıcı, bilindik bir çay markasının 3 kiloluk, 3 paketten oluşan çayının yaklaşık 590 TL'ye satıldığını belirterek, kafedeki çay fiyatlarının çok yüksek olduğunu savundu.

Sosyal medyada, kullanıcılar genellikle fiyatın aşırı olduğunu ve bu kadar yüksek bir ücretin çay gibi bir ürün için ödenmemesi gerektiğini düşünüyor. Diğer taraftan, bazı kullanıcılar ise hizmet ve atmosfer gibi faktörlerin fiyatı etkileyebileceğine dikkat çekti.

Bu olay, çay fiyatlarının sosyal medyada ne kadar büyük tepkilerle karşılaşabileceğini bir kez daha gösterdi. Kafelerin ve restoranların fiyatlandırma politikaları, özellikle yüksek maliyetli içeceklerde, tüketicilerin dikkatini çekiyor ve bu tür tartışmalara yol açabiliyor.

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