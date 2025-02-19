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İstanbul'da 20-21 Şubat yarın okullar tatil mi? Kar tatili MEB- Valilik duyurdu

Son dakika kar tatili haberi! Türkiye, Sibirya'dan gelen soğuk hava etkisine girdi ve birçok ilden kar tatili haberleri gelmeye başladı. Peki, İstanbul'da ve diğer illerde okullar tatil mi? İşte tatil olan il ve ilçeler...

İstanbul'da 20-21 Şubat yarın okullar tatil mi? Kar tatili MEB- Valilik duyurdu

Öğrenciler ve veliler, yarın okulların tatil olup olmadığını merakla bekliyor. Valilik makamları, kar tatiliyle ilgili duyurularını yaptı. Peki, İstanbul'da ve diğer illerde okullar tatil mi? İşte tatil olan il ve ilçeler...

Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgası, Türkiye'nin birçok bölgesini etkisi altına alırken, kar yağışı nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. Öğrenciler ve veliler, 20-21 Şubat tarihlerinde okulların tatil olup olmadığını öğrenmek için gözlerini resmi açıklamalara çevirdi. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) ve valiliklerden gelen duyurularla birlikte, tatil haberleri kamuoyuyla paylaşıldı. Peki, İstanbul'da yarın okullar tatil mi? Hangi şehirlerde tatil duyurusu yapıldı? İşte detaylar...


Son dakika haberi: İstanbul'da yarın okullar tatil edildi.

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