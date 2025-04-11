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İstanbul'a yeni ilçe sürprizi: 40. ilçe kuruluyor! İşte birleşen mahalleler ve yeni ilçe adı!

Sarıyer Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Bekir Batu'nun haberine göre, İstanbul’un idari yapılanmasında önemli bir değişiklik yaşanıyor.

İstanbul'a yeni ilçe sürprizi: 40. ilçe kuruluyor! İşte birleşen mahalleler ve yeni ilçe adı!

Beşiktaş, Sarıyer, Kağıthane ve Eyüpsultan ilçelerinden yaklaşık 20 mahalle bir araya getirilerek kurulacak yeni ilçe “Levent” adını alacak. Bu uygulama, İstanbul’un ilçe sayısının 39’dan 40’a çıkmasına yönelik planların bir parçası olarak dikkat çekiyor.

İlçenin Oluşum Süreci ve Mahalle Dağılımı

Yeni Levent ilçesi oluşturulurken, farklı ilçelerden mahallelerin birleştirilmesi öngörülüyor. Plan dahilinde belirlenen mahalle dağılımında şu hususlar öne çıkıyor:

Sarıyer'den Transfer Edilecek Mahalleler:

Sarıyer ilçesinin İstinye Bayırı’nda yer alan ve Katar Caddesi’nin sınır olarak kullanılacağı belirlenirken; Emirgan, Rumeli Hisarı, Reşitpaşa, Baltalimanı, Fatih Sultan Mehmet, Maslak (Atatürk Oto Sanayi dahil), Huzur ve Ayazağa mahalleleri de yeni ilçeye aktarılacak.

Beşiktaş ve Kağıthane'den Transfer:

Beşiktaş ilçesinin Sarıyer sınırına yakın bölgelerindeki Konaklar, Akatlar, Etiler ve Levent mahalleleri; Kağıthane ilçesine bağlı Seyrantepe, Yeşilce ve kısmen Hamidiye mahallelerinin de Levent ilçesi kapsamına alınması planlanıyor.

Eyüpsultan’dan Transfer:

Eyüpsultan ilçesinden Kemerburgaz ile 5. Levent mahallelerinin de yeni ilçeye bağlanacağı, ancak Göktürk mahallesi konusunda henüz net bir karar verilmediği bildiriliyor.

Bu düzenleme ile İstanbul’un ilçe sayısı 40’a çıkacak. Henüz Levent ilçesinin sınırları konusunda kesin sonuçlar açıklanmamış olmakla birlikte, planlanan mahalle dağılımı detayları kamuoyunun dikkatine sunulmuş durumda. Yetkililerin yapacağı son düzenlemelerle birlikte, yeni ilçe sınırlarının netleşmesi bekleniyor.

İlçenin oluşturulması, İstanbul’un idari yapısında bölgesel yönetimin daha etkin ve yerel ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde düzenlenmesi amacı taşıyor. Bu kapsamda, mahallelerin birleştirilmesi süreci, adil ve şeffaf bir yönetim anlayışının göstergesi olarak değerlendiriliyor.

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