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İstanbul'a kar yağışı bekleyenlere kötü haber; Tükendi

İstanbul’da yaşayan vatandaşların uzun süredir beklediği kar yağışı, bu yıl da beklentileri karşılamayacak gibi görünüyor.

İstanbul'a kar yağışı bekleyenlere kötü haber; Tükendi

Meteoroloji tahmin sitesi Hava Forum, ocak ayının geri kalan günlerinde İstanbul’da kar yağma ihtimalinin yalnızca %3 olduğunu duyurdu. Bu açıklama, İstanbulluların kış mevsiminde beklediği kar yağışının bu yıl da gerçekleşmeyeceği ihtimalini güçlendirdi.

İstanbul’da Kar Yağışı Beklenmiyor!

📌 Ocak ayının sonuna kadar İstanbul’da kar yağışı ihtimali neredeyse sıfır.

📌 Hava Forum, İstanbul için kar yağışı olasılığının %3 seviyesine düştüğünü açıkladı.

📌 Meteoroloji uzmanları, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ettiğini belirtiyor.

Geçtiğimiz yıllarda ocak ayının sonlarına doğru İstanbul’da kısa süreli de olsa kar yağışları gözlemlenmişti. Ancak bu yıl sıcaklıkların yüksek seyretmesi nedeniyle, bu ihtimal neredeyse ortadan kalktı.

🌡 Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, kar yağışına elverişli ortamı engelliyor.

🌧 Beklenen yağışlar ise daha çok yağmur şeklinde olacak.

Hava Forum tarafından yapılan değerlendirmede şu ifadeler kullanıldı:
"İstanbul'da ocak ayının geride kalan günlerinde kar yağma ihtimali %3 oranına indi."

Bu açıklama, İstanbul'da kar bekleyen vatandaşları hayal kırıklığına uğrattı.

İstanbul'a kar yağışı bekleyenlere kötü haber; Tükendi3

Şubat ve Mart Aylarında Kar Yağışı Olabilir mi?

🔍 Meteoroloji uzmanlarına göre, şubat ve mart aylarında soğuk hava dalgaları oluşabilir.

📉 Ancak şu an için İstanbul’da ciddi bir kar yağışı beklentisi bulunmuyor.

🌡 Sıcaklıkların ortalamanın üzerinde seyretmeye devam etmesi halinde, 2025 kışı İstanbul için kar açısından zayıf geçebilir.

İstanbul'da Kış Mevsimi Değişiyor mu?

İstanbul, son yıllarda iklim değişikliğinin etkilerini net bir şekilde hissetmeye başladı.

🔹 Kar yağışları azaldı, kış mevsimi daha ılıman hale geldi.

🔹 Atmosferdeki genel ısınma, İstanbul gibi büyük şehirlerde kış koşullarını önemli ölçüde etkiliyor.

🔹 Kar yağışı artık daha kısa süreli ve daha az etkili hale gelmiş durumda.

📌 Sizce İstanbul’da kar yağışı azalıyor mu? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz!

Kaynak: Hava Forum

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