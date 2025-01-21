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İstanbul'a kar yağacak mı? Fena geliyor, tarih verildi! Kar ve sağanak...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, çarşamba günü itibariyle sağanak yağmur ve kar yağışlarının etkili olacağını duyurdu.

İstanbul'a kar yağacak mı? Fena geliyor, tarih verildi! Kar ve sağanak...

2025 yılına girmemizle birlikte hava koşullarında yaşanacak ani değişiklikler, özellikle perşembe günü ülke genelinde belirgin olacak. Sıcaklıklar hissedilir şekilde düşecek ve lapa lapa kar yağışı gözlemlenecek. İşte detaylı hava durumu raporu…

Yağışlar ve Hava Durumu

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, ülkenin kuzey, doğu ve batı kesimlerinde parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop, Gümüşhane, Bayburt, Ardahan, Hakkari, Şırnak, Van ve Kastamonu kıyılarında yağışlar etkili olacak. Kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Diğer bölgelerde ise hava genel olarak az bulutlu ve açık olacak.

İstanbul'a kar yağacak mı? Fena geliyor, tarih verildi! Kar ve sağanak...

Buzlanma ve Don Uyarısı

Ülkemizin iç ve doğu bölgelerinde, sıcaklıkların düşmesiyle birlikte buzlanma ve don olaylarının görülmesi muhtemel. Ayrıca yer yer sis ve pus oluşması bekleniyor. Hava sıcaklıkları, doğu kesimlerde 3 ila 5 derece düşerken, batı kesimlerinde önemli bir değişiklik olmayacak.

Çığ Tehlikesi ve Ulaşım Uyarısı

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusundaki dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunuyor. Ayrıca, iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayları, ulaşımda olumsuzluklara yol açabilir. Bu nedenle sürücülerin ve vatandaşların tedbirli olmaları gerektiği vurgulanıyor.

İstanbul'a kar yağacak mı? Fena geliyor, tarih verildi! Kar ve sağanak...

Yağışların Zamanı

Meteoroloji'nin güncel raporuna göre, çarşamba ve perşembe günleri ülke genelinde kar ve sağanak yağmur etkili olacak. Özellikle sıcaklıklar düşecek ve kar yağışı, iç ve doğu bölgelerde daha belirgin olacak.

Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü

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