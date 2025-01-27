İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Prof. Dr. Orhan Şen net söyledi

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, kar yağışının yavaşlamasının İstanbul'un urbanizasyon yapısına bağlı olduğunu belirtti. Şen, "Isı adası etkisi, metropoldeki kar yağışını engelleyen önemli faktörlerden biri" dedi ve ekledi: "Gökdelenlerin yoğunluğu ve yeşil alanların azalması, karın yeryüzüne inmesini zorlaştırıyor."

İstanbul'daki hava koşullarının, kırsal alanlardan farklı olarak daha ılıman olduğunu ifade eden Şen, yoğun yapılaşmanın hava akımlarını engelleyerek kar yağışının önüne geçtiğini belirtti. Bu durum, kış aylarında beklenen karın etkisini azalttığı gibi, havanın temizlenmesini de engelliyor. Şen, İstanbul'da hakim rüzgarların, özellikle kuzeydoğudan esen Poyraz'ın, gökdelenler nedeniyle işlevini yerine getiremediğini vurguladı.

Bununla birlikte, Şen, şehir planlamasında daha dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdi. Yeşil alanların artırılması ve gökdelen sayısının azaltılması gerektiğini belirten Şen, "Daha fazla yeşil alan ve azalan yapı yoğunluğu, havanın temizlenmesine ve daha sağlıklı bir çevreye katkı sağlayacaktır" diye konuştu.

Kaynak: Gazeteoku.com