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İstanbul'a kar için acil uyarı yapıldı; Lapa lapa yağacak!

Geçtiğimiz kış, İstanbul’da kar hasreti yaşanmıştı, ancak bu kış İstanbul halkı karla buluşacak gibi görünüyor.

İstanbul'a kar için acil uyarı yapıldı; Lapa lapa yağacak!

Hava sıcaklıklarının hızla düşmesiyle, özellikle Aralık ayının sonlarına doğru kışın sert yüzü kendini gösterecek. İstanbul için kar alarmı verildiği belirtiliyor.

Soğuk Hava Dalgası İstanbul’u Etkileyecek

Meteoroloji uzmanları, İstanbul’u etkilemesi beklenen soğuk hava dalgasının 2-3 dereceye kadar sıcaklık düşüşlerine neden olacağını açıkladı. Asıl soğuk havaların ise çok yakında İstanbul’a ulaşması bekleniyor. Bu soğuk hava dalgası, özellikle Marmara bölgesinin kuzeybatısını etkisi altına alacak. Aralık ayının son haftasında, Balkanlar üzerinden gelen bu soğuk hava, İstanbul’a da kar yağışını getirecek.

Kar Kalınlıkları Ne Kadar Olacak?

Yüksek kesimlerde kar kalınlıklarının 15 cm'yi bulması bekleniyor. Şehir merkezlerinde ise 3 cm ila 9 cm arasında kar birikmesi bekleniyor. Bu durum, İstanbul’da karın beyaza bürünmesine zemin hazırlayacak. Özellikle yılbaşına doğru karla karşılaşma olasılığı oldukça yüksek.

Hazırlık Yapılmalı!

Meteoroloji uzmanları, Aralık ayının son haftasında kombilerin daha fazla çalışmaya başlayacağına ve kış şartlarının kendini iyiden iyiye hissettireceğine dikkat çekiyor. Kışa hazırlıklı olmak, karın etkilerini rahatça atlatmanıza yardımcı olabilir.

Kaynak: Mustafa Yılmaz - İstanbul’da Kar Alarmı

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