İstanbul'a fena kar geliyor! Prof. Dr. Orhan Şen net tarih verdi

Barajlardaki su seviyelerinin alarm verdiği megakentte, kar yağışı yalnızca estetik bir manzara değil, aynı zamanda su kaynaklarının beslenmesi için de hayati önem taşıyor. Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, kar yağışıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu ve beklenen tarihleri paylaştı.

Barajlardaki Su Seviyesi Yeterli Değil

İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan 10 barajda doluluk oranı, son yağışlarla birlikte yüzde 41,43'e yükseldi. Ancak bu oran, İstanbul’un ihtiyacını karşılamak için yeterli değil. Uzmanlar, barajların ve yer altı sularının beslenmesi için kar yağışının kritik bir rol oynadığını vurguluyor.

Ocak Ortasında Kar Beklentisi

Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul’da kar yağışıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu ve şu ifadeleri kullandı:

"Kar İstanbul’a gelecek ama zamanlaması önemli. Yılbaşında kar gelmeyeceğini söylemiştik, gelmedi. Daha önce 10-11 Ocak gibi bekleniyordu, ancak sistem gecikti ve Balkanlar’da kaldı."

"İstanbul’un kışı, Ocak ve Şubat aylarıdır. Özellikle Ocak ortalarına doğru kar yağışı bekliyoruz. Şubat ayında da kar ihtimali yüksek."

Hava Durumunda Dikkat Çeken Detaylar

Şen, hava sıcaklıklarının lodos nedeniyle kısa süreliğine artacağını belirtti:

"Bu hafta ve önümüzdeki hafta kar yağışı beklenmiyor. Ancak Salı’dan itibaren lodos etkisiyle sıcaklıklar 15-16 dereceye kadar çıkabilir."

"Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde şu an kar yağışı var.

Anadolu’nun birçok bölgesine kar gelecek. İstanbul ve batı bölgelerde kar yağışının Ocak ortasına doğru başlaması bekleniyor."

Hava Kirliliği Uyarısı

Prof. Dr. Şen, yüksek basınç nedeniyle hava kirliliğine dikkat çekti:

"Trafiğin yoğun olduğu büyük şehirlerde, özellikle Kadıköy, Üsküdar ve Kartal gibi bölgelerde azot kirliliği görülecek. Ankara’da da Bahçelievler civarında hava kirliliği artabilir."





Kaynak: Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen

Derleme: gazeteoku.com