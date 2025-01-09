İstanbul'a fena geliyor; 10 santimetre kar var! İşte tarihi

Avrupa Hava Tahmin Modeli (ECMWF) verilerine göre, 18-20 Ocak tarihleri arasında İstanbul’da hava sıcaklıklarının -11 ila -12 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Bu durum, şehrin birçok noktasında kar yağışı ihtimalini güçlendiriyor. Özellikle sahil kesimlerinde bile 10 santimetreye kadar kar örtüsü oluşabileceği tahmin ediliyor.

Kar Hasreti Sona Erebilir

Meteoroloji uzmanları, bu sistemin öngörülerdeki gibi değişmeden gerçekleşmesi durumunda, Marmara Bölgesi'nde uzun süredir beklenen kar yağışının geri dönebileceğini vurguluyor. Uzmanların açıklamalarına göre, sistemin yoğunluğu ve kar yağışının süresi önümüzdeki günlerde daha netleşecek.

Uzmanlardan Uyarı: Hazırlıklı Olun

Böylesine güçlü bir soğuk hava dalgası, kar yağışını beraberinde getirirken aynı zamanda ulaşımda aksamalar, buzlanma ve düşük sıcaklıkların neden olabileceği zorluklara karşı önlemler alınmasını gerektiriyor. Vatandaşların hava tahminlerini takip ederek gerekli tedbirleri almaları öneriliyor.

Kaynaklar:

Türkiye Meteoroloji Genel Müdürlüğü

ECMWF Resmi Web Sitesi