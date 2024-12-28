İstanbul'a acil kodlu tarih verildi; Eşik aşıldı! Yaklaşıyor yaklaşmakta olan

Aralık ayında kar yağışı İstanbul'u ziyaret etmeyerek, kışın ilk günlerinde şaşırtıcı bir şekilde sıcak havalar ve yağışsız günler görüldü. Ancak, meteorolojik veriler ışığında İstanbul'un ocak ayının ilk haftalarından itibaren kar yağışıyla karşılaşması bekleniyor. Avrupa ve Amerika hava tahmin modellerinin İstanbul’a yönelik güncellemeleri, kar ihtimallerinin her geçen gün arttığını gösteriyor.

"Ciddi Ciddi Artış Var"

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, İstanbul için kar ihtimalinin ciddi şekilde arttığını belirterek, "Ocak ayının ikinci haftasında hareketli bir dönem başlayacak" ifadelerini kullandı. Ökten, şiddetli soğukların ve kar yağışının İstanbul'u etkisi altına alacağına dikkat çekerken, vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

İstanbul'da Hangi İlçelerde Kar Yağışı Bekleniyor?

İstanbul’un tüm ilçelerinde kar yağışı bekleniyor, ancak özellikle Beşiktaş, Kadıköy, Şişli, Esenyurt, Bahçelievler ve Bağcılar gibi bölgelerde kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor. Bu ilçelerde yaşayanlar için kar yağışının ciddi anlamda ulaşabileceği tarihlerin yaklaşmakta olduğunu belirten uzmanlar, hazırlıklı olmalarını öneriyor.

Kaynak: Kerem Ökten Sosyal Medya Hesabı

Derleme: Gazeteoku.com