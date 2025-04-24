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İstanbul yeni deprem riski haritası: En yüksek riskli ilçeler

24 Nisan sabahı yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul’un ilçe ilçe deprem risk haritası güncellendi. İşte en riskli ve görece sağlam bölgeler...

İstanbul yeni deprem riski haritası: En yüksek riskli ilçeler

İstanbul'da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki Silivri merkezli deprem ve ardından gelen art arda sarsıntılar, şehirdeki deprem riski gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi. Avrupa Yakası’nda hissedilen depremler sonrası vatandaşlar bulundukları bölgelerin zemin yapısını ve risk seviyesini sorgulamaya başladı.


📌 İstanbul İlçe İlçe Deprem Riski: En Kritik Bölgeler Hangileri?

Uzmanlara göre, İstanbul’un deprem riski ilçelere göre fay hatlarına olan yakınlık ve zemin yapısının sağlamlığına göre değişiyor.

İstanbul yeni deprem riski haritası En yüksek riskli ilçeler33

🚨 En Yüksek Riskli İlçeler (1. Derece Riskli Bölgeler):

Avrupa Yakası:

Avcılar
Küçükçekmece
Bakırköy
Beylikdüzü
Güngören
Zeytinburnu
Bahçelievler
Fatih

Anadolu Yakası:

Kadıköy
Üsküdar
Ataşehir
Ümraniye
Maltepe
Kartal
Pendik
Sultanbeyli
Sancaktepe
Tuzla
Adalar

🧭 Zemine Göre İstanbul’un En Sağlam ve En Riskli Bölgeleri

Deprem riskinde sadece fay hattına yakınlık değil, zeminin durumu da hayati önem taşıyor.

✅ Görece Sağlam Bölgeler (iç kesimler):

Şile, Beykoz, Çekmeköy

Kadıköy, Ataşehir, Sultanbeyli, Sancaktepe (yüksek kotlu alanlar)

Maltepe, Pendik, Kartal (iç kesimler)

❌ Zemini Zayıf, Riskli Bölgeler (sahil ve dolgu alanları):

Avcılar, Küçükçekmece, Büyükçekmece

Zeytinburnu, Fatih, Esenler, Bağcılar

Bakırköy, Güngören, Esenyurt, Beylikdüzü

Bu bölgelerde, hem zemin hem de yapılaşma yoğunluğu nedeniyle deprem sırasında yıkım riski daha yüksek.


🔁 Artçı Depremler Devam Ediyor: Tehdit Bitmedi

Depremin ardından geçen saatlerde İstanbul’da çok sayıda artçı sarsıntı kaydedildi. Uzmanlar, artçıların ana fay hattındaki gerilimi yavaş yavaş boşaltma süreci olduğunu vurgularken, birkaç gün sürebileceğini ifade ediyor.

🧭 Ne Yapmalı? Depreme Hazırlık İçin 3 Temel Adım

Yaşadığınız bölgenin zemin yapısını öğrenin.
Evinizin yapı güvenliği raporunu alın.
Deprem çantası ve aile acil durum planınızı hazırlayın.

Kaynak: Gazeteoku.com - Özel İçerik

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