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İstanbul ve çevre illerde deprem; Felaket yaklaşıyor uyarısı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

İstanbul ve çevre illerde deprem; Felaket yaklaşıyor uyarısı

Saat 13.43’te kaydedilen sarsıntının yerin 9.74 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi. Deprem, İstanbul, Balıkesir ve çevre illerde de hissedildi.

Deprem Korku ve Paniğe Yol Açtı

Depremin ardından bazı vatandaşlar panikle evlerinden dışarı çıktı. Özellikle Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde bulunan hasta yakınlarının tedirginlik yaşadığı, hastane önünde kısa süreli bir yoğunluk oluştuğu bildirildi.

Osmangazi ilçesine bağlı Doğanbey Mahallesi’nde ise eğitim kurumlarında bulunan öğrenciler ve öğretmenler sarsıntıyı hisseder hissetmez kendilerini dışarı attı. Bir eğitimcinin de okulda bulunan kedisini alarak güvenli bir alana çıktığı görüldü.

Vali Ayyıldız: "Şu Ana Kadar Olumsuz Bir Durum Yok"

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, yaptığı açıklamada şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum tespit edilmediğini belirtti. Yetkililer, vatandaşların paniğe kapılmaması gerektiğini vurgulayarak, herhangi bir acil durum için AFAD ve ilgili birimlerin teyakkuz halinde olduğunu duyurdu.

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Deprem Uzmanından Önemli Uyarı

Deprem sonrası açıklama yapan Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Bursa’daki sarsıntının önemli bir uyarı niteliğinde olduğunu ifade etti. Bölgenin aktif fay hatları üzerinde bulunduğuna dikkat çeken Ersoy, daha büyük depremler yaşanma riskine karşı tedbir alınması gerektiğini söyledi.

Depremin Teknik Detayları

Büyüklük: 4.0 (Mw)
Merkez Üssü: Nilüfer (Bursa)
Tarih: 27 Ocak 2025
Saat: 13:43:47 TSİ
Enlem: 40.19444 N
Boylam: 28.95056 E
Derinlik: 9.74 km

Uzmanlar Uyarıyor: Deprem Gerçeği Unutulmamalı

Bursa ve çevresinde meydana gelen bu sarsıntı, bölgede yaşayan vatandaşların deprem bilinci ve hazırlık konusunda daha dikkatli olması gerektiğini bir kez daha hatırlattı. Uzmanlar, binaların dayanıklılığının kontrol edilmesi, acil toplanma alanlarının belirlenmesi ve deprem çantalarının hazır bulundurulması gerektiğini vurguluyor.

Kaynak: Detaylı bilgi ve güncellemeler için AFAD Resmi Web Sitesi adresini ziyaret edebilirsiniz.

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