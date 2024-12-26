İstanbul ve Ankara'ya kar yağışı tarihinde yeni haber var

Aralık ayında beklenen soğuk hava dalgasının, iki büyük şehre kar getirme ihtimali ortadan kalktı.

Aralık Ayında Kar İhtimali Sona Erdi

Meteorolojik kaynaklardan alınan bilgilere göre, aralık ayında İstanbul için kar yağışı ihtimali artık bulunmuyor. Ankara'da ise yılbaşı gecesi yüksek kesimlerde kar görülme ihtimali olsa da şehir merkezinde etkili bir kar yağışı beklenmiyor.

Kar Yağışı Ocak Ayına Kaldı

Uzmanlar, İstanbul ve Ankara için kar yağışı ihtimalinin ocak ayının ilk yarısına ertelendiğini belirtti. Vatandaşların, kar yağışının keyfini çıkarmak için bir süre daha beklemesi gerekecek. Özellikle ocak ayının ilk bölümü, bu şehirler için daha güçlü soğuma ve kar yağışı ihtimaline işaret ediyor.

İstanbul ve Ankara’da Hava Durumu Beklentileri

Aralık ayının ilerleyen günlerinde bu iki şehirde genellikle mevsim normallerine yakın bir hava durumu bekleniyor. Ancak kar yağışı için güçlü soğuma ve uygun atmosferik koşulların ocak ayının ilk haftaları itibarıyla oluşabileceği tahmin ediliyor.

Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Durumu Raporları