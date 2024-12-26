GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Türkiye /

İstanbul ve Ankara'ya kar yağışı tarihinde yeni haber var

İstanbul ve Ankara'da kar yağışlarının ne zaman etkili olacağı vatandaşlar tarafından merakla beklenirken, meteorolojik tahminler bu konuda yeni veriler sundu.

İstanbul ve Ankara'ya kar yağışı tarihinde yeni haber var

Aralık ayında beklenen soğuk hava dalgasının, iki büyük şehre kar getirme ihtimali ortadan kalktı.

Aralık Ayında Kar İhtimali Sona Erdi

Meteorolojik kaynaklardan alınan bilgilere göre, aralık ayında İstanbul için kar yağışı ihtimali artık bulunmuyor. Ankara'da ise yılbaşı gecesi yüksek kesimlerde kar görülme ihtimali olsa da şehir merkezinde etkili bir kar yağışı beklenmiyor.

İstanbul ve Ankara'ya kar yağışı tarihinde yeni haber var

Kar Yağışı Ocak Ayına Kaldı

Uzmanlar, İstanbul ve Ankara için kar yağışı ihtimalinin ocak ayının ilk yarısına ertelendiğini belirtti. Vatandaşların, kar yağışının keyfini çıkarmak için bir süre daha beklemesi gerekecek. Özellikle ocak ayının ilk bölümü, bu şehirler için daha güçlü soğuma ve kar yağışı ihtimaline işaret ediyor.

İstanbul ve Ankara’da Hava Durumu Beklentileri

Aralık ayının ilerleyen günlerinde bu iki şehirde genellikle mevsim normallerine yakın bir hava durumu bekleniyor. Ancak kar yağışı için güçlü soğuma ve uygun atmosferik koşulların ocak ayının ilk haftaları itibarıyla oluşabileceği tahmin ediliyor.

Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Durumu Raporları

ÇOK OKUNAN HABERLER
Ziraat Bankası kartı olana yılbaşı müjdesi; 8.500 TL hdiye para Ziraat Bankası kartı olana yılbaşı müjdesi; 8.500 TL hdiye para
5.200 TL taksitle 900.000 TL kredi! Ziraat Bankası'ndan KONUT KREDİSİ kampanyası 5.200 TL taksitle 900.000 TL kredi! Ziraat Bankası'ndan KONUT KREDİSİ kampanyası
SGK girişi 1999-2021 arası olana prim, yaş, yıl tablosu; Bakan emeklilik yaşını görüyor SGK girişi 1999-2021 arası olana prim, yaş, yıl tablosu; Bakan emeklilik yaşını görüyor
Maaş tablosu ayyuka çıktı; Emeklinin yeni aylığı buymuş Maaş tablosu ayyuka çıktı; Emeklinin yeni aylığı buymuş
1.099 TL'ye raflarda; ŞOK beklenen makinayı getirdi 1.099 TL'ye raflarda; ŞOK beklenen makinayı getirdi
O burçlar kötü günleri geride bıraktı; 2025 onların senesi olacak O burçlar kötü günleri geride bıraktı; 2025 onların senesi olacak
SON HABERLER
Ve liste resmen açıklandı; ÖTV'siz satılacak araçlar belli oldu Ve liste resmen açıklandı; ÖTV'siz satılacak araçlar belli oldu
Narin Güran davası son dakika karar; Narin'i kim, neden öldürdü? Narin Güran davası son dakika karar; Narin'i kim, neden öldürdü?
1 milyon TL’nin aylık faiz getirisi güncellendi! Banka banka yeni faiz oranları listesi 1 milyon TL’nin aylık faiz getirisi güncellendi! Banka banka yeni faiz oranları listesi
5.200 TL taksitle 900.000 TL kredi! Ziraat Bankası'ndan KONUT KREDİSİ kampanyası 5.200 TL taksitle 900.000 TL kredi! Ziraat Bankası'ndan KONUT KREDİSİ kampanyası
Gassal dizisi konusu nedir? Oyuncuları ve çekim yeri neresi, hangi şehir? Gassal dizisi konusu nedir? Oyuncuları ve çekim yeri neresi, hangi şehir?
Tarım Kredide yeni kallavi indirim; Bal, peynir, tereyağı, süt fiyatı düştü Tarım Kredide yeni kallavi indirim; Bal, peynir, tereyağı, süt fiyatı düştü
İstanbul'a acil kodlu tarih verildi; Eşik aşıldı! Yaklaşıyor yaklaşmakta olan İstanbul'a acil kodlu tarih verildi; Eşik aşıldı! Yaklaşıyor yaklaşmakta olan
Manchester City'nin genç yıldızı Galatasaray'a geliyor Manchester City'nin genç yıldızı Galatasaray'a geliyor