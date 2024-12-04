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İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Yalova, Kocaeli nefes alacak; Yarın başlıyor

İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Yalova ve Kocaeli'de yaşayan vatandaşlar için güzel haberler var. Soğuk hava yerini puslu bir havaya bırakacak.

İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Yalova, Kocaeli nefes alacak; Yarın başlıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre Marmara Bölgesi'nin genelinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. İstanbul, Kocaeli ve Tekirdağ gibi bölgelerde yer yer sağanak yağışlar görülebilir. Edirne ve Kırklareli'nde ise hava daha sakin ve parçalı bulutlu olacak. İşte detaylı tahminler:

5-6 Aralık Hava Durumu: İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Yalova ve Kocaeli

5 Aralık Perşembe

İstanbul: Parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar gündüz 10-12°C, gece ise 5-7°C arasında seyredecek. Rüzgarın kuzeydoğudan hafif esmesi bekleniyor.

Tekirdağ: Parçalı bulutlu ve serin bir hava hakim. Sıcaklıklar gündüz 10-12°C civarında olacak.

Edirne ve Kırklareli: Bölgede parçalı ve çok bulutlu bir hava görülüyor. Sıcaklık gündüz 8-10°C, gece ise 3-5°C dolaylarında. Sabah saatlerinde pus ve sis oluşabilir.

Yalova ve Kocaeli: Hafif yağmur geçişleri görülebilir. Sıcaklık gündüz 10-12°C, gece ise 4-6°C arasında olacak.

6 Aralık Cuma

İstanbul: Hava çok bulutlu ve aralıklı yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 9-11°C arasında değişirken, rüzgar kuzeydoğudan orta kuvvette esecek.

Tekirdağ ve Kırklareli: Yağmur ihtimali artıyor. Gündüz sıcaklık 8-10°C, gece ise 4-6°C civarında seyredecek.

Edirne: Hafif yağış görülebilir. Sıcaklık gündüz 7-9°C dolaylarında.

Yalova ve Kocaeli: Sağanak yağmur ihtimali var. Gün içinde sıcaklık 10-12°C, gece ise 5-7°C olacak.

Pus ve sis özellikle sabah saatlerinde etkili olabilir. Yağışların özellikle Cuma günü Marmara genelinde yoğunlaşması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel raporlarına göre bu bölgelerdeki sürücülerin ve vatandaşların dikkatli olması öneriliyor.

KAYNAK: Daha detaylı bilgi için Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz​

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