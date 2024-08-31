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İstanbul, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ dikkat! Meteoroloji az önce uyardı

Meteorolojiden İstanbul dahil birçok ile kritik uyarı geldi. Kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

İstanbul, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ dikkat! Meteoroloji az önce uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Marmara Bölgesi'ndeki bazı iller için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Uyarı yapılan iller arasında İstanbul'da yer alıyor. İşte meteoroloji son dakika hava durumu uyarısı…

O İLLERE KRİTİK UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yeni hava durumu değerlendirmelerine göre Bugün Marmara Bölgesi'nde gök gürültülü ve kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Beklenen yağışlar özellikle Tekirdağ Edirne ve Kırklareli çevreleri ile İstanbul'un Silivri Çatalca Büyükçekmece ve Arnavutköy ilçelerinde kuvvetli olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Tekirdağ Saray ilçesi ve Kırklareli'nin Demirköy ilçesine kırmızı kodlu uyarı verdi. Bu ilçelerde yağışların yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

ANİ SEL VE SU BASKINI OLABİLİR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Marmara bölgesi için yayınlanan uyarıda beklenen yağış sırasında ani sel ve su baskını gibi olumsuzlukların yaşanabileceği bildirildi. Bu sebeple hem yetkililerin hem de vatandaşların tedbirli olmaları istendi.

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