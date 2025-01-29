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İstanbul kar yağışına doyacak; Sıcaklık fena düşecek!

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde etkisini sürdüren "yalancı bahar", yerini şiddetli bir kışa bırakmak üzere! Ünlü meteorolog Prof. Dr. Orhan Şen, CNN Türk'te yaptığı açıklamalarda, ülke genelinde beklenen soğuk hava dalgasının detaylarını paylaştı.

İstanbul kar yağışına doyacak; Sıcaklık fena düşecek!

Şen'in, "yalancı bahar sona erdi" ifadesi, kış mevsiminin geri döneceğini haber veriyor.

İstanbul'da dikkat edilmesi gereken tarihler

Prof. Şen'in verdiği bilgilere göre, 4-5 Şubat tarihlerinden itibaren İstanbul ve çevresinde kar yağışı yeniden başlıyor. Marmara Bölgesi'nin doğusundan Karadeniz'e, İç Anadolu’dan Akdeniz’in iç kesimlerine kadar geniş bir alanda kar yağışı etkili olacak. Ayrıca Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde de yoğun kar yağışları görülecek.

İstanbul kar yağışına doyacak; Sıcaklık fena düşecek!

Sıcaklıklar 10 derece düşecek!

Öne çıkan bir diğer önemli detay ise sıcaklıkların ani bir şekilde düşmesi! Prof. Şen, 5 Şubat’tan itibaren sıcaklıkların yaklaşık 10 derece birden azalacağına dikkat çekti. Soğuk hava, 11 Şubat’a kadar aralıklarla etkisini sürdürecek. Bu ani değişimler, vatandaşların dikkatli olmalarını gerektiriyor. Prof. Şen, özellikle soğuk havaya karşı tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.

Yoğun kar yağışının olumsuz etkileri

Yoğun kar yağışının, özellikle ulaşımda aksamalara yol açabileceği ve yaşamı olumsuz etkileyebileceği ifade ediliyor. Şen, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarırken, vatandaşları da soğuk havaya karşı gerekli önlemleri almaya davet etti.

İstanbul kar yağışına doyacak; Sıcaklık fena düşecek!

Kış şartlarına uygun giyinmek, yollarda dikkatli seyahat etmek gibi önlemler, olası olumsuz etkilerden korunmaya yardımcı olabilir. Kışın bu sert dönüşü, tüm Türkiye’deki yaşamı etkileyebilir. Hazırlıklı olmak ve uyarılara dikkat etmek bu süreçte büyük önem taşıyor. 

Kaynak: Resmi Meteoroloji Site  - Meteorolog Prof. Dr. Orhan Şen

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