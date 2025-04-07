İstanbul için ters köşe eden kar uyarısı; AKOM saat verdi!

Meteoroloji uzmanlarının uyarıları doğrultusunda ülke genelinde sıcaklıklar keskin bir düşüş yaşarken, bazı bölgelerde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olmaya başladı. İstanbul Valiliği ve AKOM peş peşe uyarılar yaparken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) birçok il için sarı kodlu alarm verdi. Türkiye, 7 Nisan itibarıyla yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi.



İstanbul’da Fırtına ve Karla Karışık Yağmur Bekleniyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 8 Nisan sabahı itibarıyla Avrupa Yakası'ndan başlayarak kent genelinde kuvvetli sağanak yağış beklendiğini açıkladı. Meteorolojik verilere göre yağışlarla birlikte sıcaklık 5 derecenin altına düşecek ve özellikle kentin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur görülebilecek. Sağanakların kısa süreli ama etkili olması, metrekareye 15-30 kilogram yağış düşmesi öngörülüyor.



Valilikten Peş Peşe Uyarılar: Don, Fırtına, Kar

İstanbul Valiliği, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada MGM verilerine dikkat çekerek vatandaşları uyardı. 7 Nisan itibarıyla Trakya’dan başlayarak ülke genelinde soğuk ve yağışlı hava sisteminin etkili olacağı belirtildi. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 5-9 derece altına düşmesi beklenirken, iç ve yüksek kesimlerde zirai don riski de gündemde. Özellikle çiftçiler ve sürücüler, buzlanma ve ani sıcaklık değişimlerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.



Edirne’de Nisan Karı Şaşkınlığı

MGM’nin Trakya için yaptığı uyarı kısa sürede etkisini gösterdi. Gece yarısından sonra Edirne’nin Keşan ilçesinde yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Araçlar ve çatıların üzeri beyaz örtüyle kaplandı. Sıcaklığın 3 dereceye düştüğü bölgede, kar yağışı cep telefonlarıyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. Polis ekipleri olası kazalara karşı denetimlerini artırdı.



Ankara’da Eksi Dereceler: Zirai Don Alarmı

Ankara Valiliği, MGM’nin tahminlerine dayanarak başkentte 12 Nisan’a kadar en düşük hava sıcaklığının eksi 2 dereceye kadar düşeceğini duyurdu. Açıklamada özellikle gece saatlerinde don olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiği, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiği belirtildi. Çiftçilere, erken çiçek açan ağaçlar ve seracılık yapanlara özel uyarılar yapıldı.



Marmara ve Ege'de Sarı Kodlu Alarm

MGM, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Manisa ve Tekirdağ için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı yayımladı. Bu bölgelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması, ulaşımda aksamalara yol açabileceği tahmin ediliyor.



Türkiye Geneli 7-13 Nisan Hava Durumu Özeti

Soğuk hava dalgası, neredeyse tüm yurtta etkili olacak. 7 Nisan'dan itibaren birçok ilde sıcaklıklar mevsim normallerinin oldukça altına düşecek. İşte bazı büyük şehirlerde beklenen en düşük sıcaklıklar:

Bazı İllerde Beklenen Hava Durumu (7 Nisan 2025)

İstanbul: 9°C, yerel kuvvetli sağanak

Edirne: 5°C, karla karışık yağmur ve kar

Kırklareli: 3°C, karla karışık yağmur ve kar

İzmir: 19°C, sağanak yağışlı

Ankara: 16°C, sağanak ve zamanla kar

Erzurum: 10°C, karla karışık yağmur ve kar

Trabzon: 18°C, batı kesimleri sağanak yağışlı

Gaziantep: 21°C, aralıklı sağanak yağışlı





Vatandaşlar Dikkatli Olmalı

AKOM ve valilikler tarafından yapılan uyarılar, soğuk hava nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini bir kez daha gösterdi. Tarımsal üretim yapanlar, yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanlar için dikkatli olunması öneriliyor.



Önümüzdeki Günlerde Ne Bekleniyor?

Meteorologlar, soğuk havanın 12-13 Nisan’a kadar etkisini sürdüreceğini belirtiyor. Hava sıcaklıklarının hafta sonuna doğru yavaş yavaş artmaya başlaması bekleniyor.

Kaynak: MGM