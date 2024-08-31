İstanbul Esenyurt yangın son dakika! 33 katlı binada yangın çıktı

İstanbul Esenyurt'ta sitede yangın çıktı. 33 katlı oldukça yüksek katlı binada çıkan yangında bir çok itfaiye personeli olay yerine sevk edildi.

Esenyurt'ta yangın nereden çıktı?

Esenyurt'ta yangın elektrik panosundan çıktı. Binanın giriş katında çıkan yangın nedeniyle, 33 katlı binanın üst katlarında oturanlar mahsur kaldı. İstanbul itfaiyesine bağlı çok sayıda ekipler Esenyurt'a yönlendirildi.

"Yoğun duman var, risk yok!"

Alınan ilk bilgilere göre, yangının büyüme riski yok. Yoğun duman nedeniyle binada tahliye gerçekleştirilemiyor. Bu yüzden tahliyeler olay yerine gelen itfaiyenin merdivenleriyle balkonlardan tahliye ediliyor. Üst katlarda 1'i çocuk 5 kişi kurtarıldığı öğrenildi.