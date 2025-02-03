İstanbul, Edirne, Kocaeli için tarih geldi! Tutma oranı yüzde 89

Bölgenin yüksek kesimlerinde kar yağışı ihtimali yüksek olup, sahil kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve hafif kar yağışı görülebilir.
İstanbul: İstanbul'da 5-7 Şubat tarihleri arasında hava sıcaklıklarının düşmesi ve özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı ihtimali bulunmaktadır. Sahil kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve hafif kar yağışı görülebilir.
Bursa: Bursa'da 5-7 Şubat tarihleri arasında hava sıcaklıklarının düşmesi ve kar yağışı ihtimali bulunmaktadır. Özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı daha etkili olabilir.
Balıkesir: Balıkesir'de 5-7 Şubat tarihleri arasında hava sıcaklıklarının düşmesi ve kar yağışı ihtimali bulunmaktadır. Özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı daha etkili olabilir.
Çanakkale: Çanakkale'de 5-7 Şubat tarihleri arasında hava sıcaklıklarının düşmesi ve kar yağışı ihtimali bulunmaktadır. Özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı daha etkili olabilir.
Kocaeli: Kocaeli'de 5-7 Şubat tarihleri arasında hava sıcaklıklarının düşmesi ve kar yağışı ihtimali bulunmaktadır. Özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı daha etkili olabilir.
Sakarya: Sakarya'da 5-7 Şubat tarihleri arasında hava sıcaklıklarının düşmesi ve kar yağışı ihtimali bulunmaktadır. Özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı daha etkili olabilir.
Tekirdağ: Tekirdağ'da 5-7 Şubat tarihleri arasında hava sıcaklıklarının düşmesi ve kar yağışı ihtimali bulunmaktadır. Özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı daha etkili olabilir.
Edirne: Edirne'de 5-7 Şubat tarihleri arasında hava sıcaklıklarının düşmesi ve kar yağışı ihtimali bulunmaktadır. Özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı daha etkili olabilir.
Kırklareli: Kırklareli'de 5-7 Şubat tarihleri arasında hava sıcaklıklarının düşmesi ve kar yağışı ihtimali bulunmaktadır. Özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı daha etkili olabilir.
Kaynak: Haber Merkezi