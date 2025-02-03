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İstanbul, Edirne, Kocaeli için tarih geldi! Tutma oranı yüzde 89

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 3 Şubat 2025 tarihli tahminlerine göre, Marmara Bölgesi'nde 5-7 Şubat tarihleri arasında hava koşullarının bölge genelinde soğuk ve yağışlı geçmesi bekleniyor.

İstanbul, Edirne, Kocaeli için tarih geldi! Tutma oranı yüzde 89

Bölgenin yüksek kesimlerinde kar yağışı ihtimali yüksek olup, sahil kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve hafif kar yağışı görülebilir.

İstanbul: İstanbul'da 5-7 Şubat tarihleri arasında hava sıcaklıklarının düşmesi ve özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı ihtimali bulunmaktadır. Sahil kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve hafif kar yağışı görülebilir.

Bursa: Bursa'da 5-7 Şubat tarihleri arasında hava sıcaklıklarının düşmesi ve kar yağışı ihtimali bulunmaktadır. Özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı daha etkili olabilir.

Balıkesir: Balıkesir'de 5-7 Şubat tarihleri arasında hava sıcaklıklarının düşmesi ve kar yağışı ihtimali bulunmaktadır. Özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı daha etkili olabilir.

Çanakkale: Çanakkale'de 5-7 Şubat tarihleri arasında hava sıcaklıklarının düşmesi ve kar yağışı ihtimali bulunmaktadır. Özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı daha etkili olabilir.

Kocaeli: Kocaeli'de 5-7 Şubat tarihleri arasında hava sıcaklıklarının düşmesi ve kar yağışı ihtimali bulunmaktadır. Özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı daha etkili olabilir.

Sakarya: Sakarya'da 5-7 Şubat tarihleri arasında hava sıcaklıklarının düşmesi ve kar yağışı ihtimali bulunmaktadır. Özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı daha etkili olabilir.

Tekirdağ: Tekirdağ'da 5-7 Şubat tarihleri arasında hava sıcaklıklarının düşmesi ve kar yağışı ihtimali bulunmaktadır. Özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı daha etkili olabilir.

Edirne: Edirne'de 5-7 Şubat tarihleri arasında hava sıcaklıklarının düşmesi ve kar yağışı ihtimali bulunmaktadır. Özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı daha etkili olabilir.

Kırklareli: Kırklareli'de 5-7 Şubat tarihleri arasında hava sıcaklıklarının düşmesi ve kar yağışı ihtimali bulunmaktadır. Özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı daha etkili olabilir.

Kaynak: Haber Merkezi

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