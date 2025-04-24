İstanbul depremini 2 hafta önce bildi; Şener Üşümezsoy yeni depremi duyurdu

İstanbul’da bugün art arda meydana gelen depremler büyük paniğe neden oldu. Neyse ki herhangi bir can kaybı ya da ciddi bina yıkımı yaşanmadı. Ancak sosyal medya bir anda tek bir ismi konuşmaya başladı: Prof. Dr. Şener Üşümezsoy. Çünkü tam 20 gün önce yaptığı açıklamada, “Kumburgaz ve Silivri çevresinde 6.0 – 6.5 büyüklüğünde bir deprem olabilir” demişti. Bugün yaşanan 6.2 büyüklüğündeki deprem, Üşümezsoy’un bu öngörüsünü doğruladı.

📍 AFAD’tan Uyarı: Hasarlı Yapılardan Uzak Durun

Depremin hemen ardından AFAD, vatandaşlara kritik bir uyarıda bulundu:

“Hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin. Riskli bölgelerde bulunmayın. İletişim için SMS ve internet tabanlı mesajlaşmaları tercih edin.”

Bu uyarılar, özellikle yapı güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

🧠 Uzman Görüşü: Büyük Deprem Endişesi Şimdilik Gündemde Değil

Üşümezsoy, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda da Kumburgaz ve Silivri'yi işaret ederek, bu bölgelerde heyelan kaynaklı hareketlenmelerin olabileceğini vurgulamıştı. Ancak o açıklamasında da net bir şekilde “Genel planda büyük bir deprem beklemiyorum” diyerek panik havasını dağıtmıştı.

Bugün yaptığı son açıklamada ise şunları söyledi:

“Başka deprem riski yok. Marmara’da depremler sona erdi.”

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