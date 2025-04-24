İstanbul depremi fiyatları arttırdı! Duyuru geldi

İstanbul’un Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından, vatandaşlar evlerinden çıkıp geceyi dışarıda geçirirken, bazı fırsatçılar hemen harekete geçti. Özellikle emlak sektöründe kiralık ve satılık ilan fiyatlarında ani artışlar gözlendi.

Bu durum, hem kamuoyunun hem de yetkililerin tepkisini çekti.

🗣️ Bakan Yardımcısı Gürcan: “Fırsatçılığa Göz Yummayacağız”

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bakanlığın süreci yakından izlediğini belirtti. Gürcan şu ifadeleri kullandı:

“Deprem sonrası emlak sektöründe vatandaşlarımızın aleyhine gelişebilecek tüm durumları yakından takip ediyoruz. Haksız fiyat artışı yapanlara karşı gerekli adımları kararlılıkla atıyoruz.”

🔎 İlanlar Mercek Altında: Platformlardan Bilgi Toplanıyor

Gürcan, özellikle satılık ve kiralık konut ilanlarında yapılan fahiş artışlara dikkat çekti. Bu kapsamda ilan platformlarından veri toplanıyor ve olağan dışı artış yapan kişi veya firmalara idari yaptırımlar uygulanıyor.

“Bu süreçte toplumsal dayanışma en büyük sorumluluğumuz. Vatandaşın zor anından faydalanmaya çalışan hiçbir kişi ya da işletmeye göz yumulmayacak.”

❗ Emlakta Haksız Fiyat Artışı Nedir?

Haksız fiyat artışı; piyasa koşulları, maliyet ya da arz-talep dengesiyle açıklanamayan, sadece kriz anlarını fırsata çevirmek için yapılan spekülatif zamlar olarak tanımlanıyor. Bu tür uygulamalar, Rekabet Kurumu ve Ticaret Bakanlığı tarafından inceleniyor.

Kaynak: Gazeteoku.com - Özel İçerik