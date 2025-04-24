GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Türkiye /

İstanbul depremi fiyatları arttırdı! Duyuru geldi

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, deprem sonrası taşınmaz ilanlarında yaşanan haksız fiyat artışlarına karşı net konuştu.

İstanbul depremi fiyatları arttırdı! Duyuru geldi

İstanbul’un Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından, vatandaşlar evlerinden çıkıp geceyi dışarıda geçirirken, bazı fırsatçılar hemen harekete geçti. Özellikle emlak sektöründe kiralık ve satılık ilan fiyatlarında ani artışlar gözlendi.

Bu durum, hem kamuoyunun hem de yetkililerin tepkisini çekti.

🗣️ Bakan Yardımcısı Gürcan: “Fırsatçılığa Göz Yummayacağız”

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bakanlığın süreci yakından izlediğini belirtti. Gürcan şu ifadeleri kullandı:

“Deprem sonrası emlak sektöründe vatandaşlarımızın aleyhine gelişebilecek tüm durumları yakından takip ediyoruz. Haksız fiyat artışı yapanlara karşı gerekli adımları kararlılıkla atıyoruz.”

🔎 İlanlar Mercek Altında: Platformlardan Bilgi Toplanıyor

Gürcan, özellikle satılık ve kiralık konut ilanlarında yapılan fahiş artışlara dikkat çekti. Bu kapsamda ilan platformlarından veri toplanıyor ve olağan dışı artış yapan kişi veya firmalara idari yaptırımlar uygulanıyor.

“Bu süreçte toplumsal dayanışma en büyük sorumluluğumuz. Vatandaşın zor anından faydalanmaya çalışan hiçbir kişi ya da işletmeye göz yumulmayacak.”

❗ Emlakta Haksız Fiyat Artışı Nedir?

Haksız fiyat artışı; piyasa koşulları, maliyet ya da arz-talep dengesiyle açıklanamayan, sadece kriz anlarını fırsata çevirmek için yapılan spekülatif zamlar olarak tanımlanıyor. Bu tür uygulamalar, Rekabet Kurumu ve Ticaret Bakanlığı tarafından inceleniyor.

Kaynak: Gazeteoku.com - Özel İçerik

ÇOK OKUNAN HABERLER
Emekli maaşlarına yeni formül; Zam oranları böyle yükselecek! Emekli maaşlarına yeni formül; Zam oranları böyle yükselecek!
İstanbul depremini 2 hafta önce bildi; Şener Üşümezsoy yeni depremi duyurdu İstanbul depremini 2 hafta önce bildi; Şener Üşümezsoy yeni depremi duyurdu
Alman sismolog uyardı; İstanbul'a kayıyor Alman sismolog uyardı; İstanbul'a kayıyor
Galatasaray’da beklenmeyen ayrılık; Tecrübeli futbolcu gönderildi Galatasaray’da beklenmeyen ayrılık; Tecrübeli futbolcu gönderildi
Honda yaptı yapacağını: Faizsiz ayda 8.333 TL'ye motosiklet imkanı Honda yaptı yapacağını: Faizsiz ayda 8.333 TL'ye motosiklet imkanı
İstanbul depremi fiyatları arttırdı! Duyuru geldi İstanbul depremi fiyatları arttırdı! Duyuru geldi
SON HABERLER
A101 indirimli ürünler kataloğu mest etti; Peynir 65 TL'den satışa çıktı A101 indirimli ürünler kataloğu mest etti; Peynir 65 TL'den satışa çıktı
İstanbul'daki 6.2'lik depremin büyük sırrı; Yoshinori Moriwaki kötü haberi verdi İstanbul'daki 6.2'lik depremin büyük sırrı; Yoshinori Moriwaki kötü haberi verdi
Halkbank 3404' e SMS gönderene bu şartla 3.200 TL para yatırıyor! Halkbank 3404' e SMS gönderene bu şartla 3.200 TL para yatırıyor!
2.el araçlara 280 Bin TL kredi desteği! Halkbank taksit tablosunu yayınladı! 2.el araçlara 280 Bin TL kredi desteği! Halkbank taksit tablosunu yayınladı!
Kredi borçları şipşak sıfırlanıyor; Akbank, TEB, QNB açıkladı! Kredi borçları şipşak sıfırlanıyor; Akbank, TEB, QNB açıkladı!
Konut kredisi faizlerinin düşeceği tarih açıklandı Konut kredisi faizlerinin düşeceği tarih açıklandı
İstanbul deprem toplanma alanları: Kadıköy, Beşiktaş, Bakırköy, Üsküdar, Ataşehir İstanbul deprem toplanma alanları: Kadıköy, Beşiktaş, Bakırköy, Üsküdar, Ataşehir
Honda yaptı yapacağını: Faizsiz ayda 8.333 TL'ye motosiklet imkanı Honda yaptı yapacağını: Faizsiz ayda 8.333 TL'ye motosiklet imkanı