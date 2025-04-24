İstanbul deprem toplanma alanları: Kadıköy, Beşiktaş, Bakırköy, Üsküdar, Ataşehir

Olası bir büyük deprem öncesi, güvenli alanları önceden bilmek ve buna göre hareket etmek artık hayati önemde. Neyse ki 2025 itibarıyla bu sorgulama artık çok daha kolay: e-Devlet üzerinden birkaç adımda toplanma alanlarını öğrenebilirsiniz.

🚨 Toplanma Alanı Nedir ve Neden Önemlidir?

Toplanma alanları, afet sonrasında insanların ilk etapta güvenli bir şekilde toplanabileceği, geniş ve açık alanlardır. Binalardan uzak, enkaz riski taşımayan bu alanlar, hem can güvenliği sağlar hem de arama-kurtarma ekiplerinin organize olmasını kolaylaştırır.

🗺️ e-Devlet Üzerinden Toplanma Alanı Nasıl Sorgulanır?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), e-Devlet sistemi ile entegre olarak toplanma alanlarını hem liste hem de harita üzerinde görsel olarak erişime açtı. İşte adım adım sorgulama yöntemi:

1️⃣ turkiye.gov.tr adresine giriş yapın

2️⃣ Arama kutusuna “Afet ve Acil Durum Toplanma Alanı Sorgulama” yazın

3️⃣ T.C. kimlik numaranız ve e-Devlet şifrenizle giriş yapın

4️⃣ Bulunduğunuz adrese en yakın toplanma alanlarını harita üzerinden görüntüleyin

5️⃣ En yakın güzergahı belirleyip ailenizle birlikte paylaşın

📌 Deprem Toplanma Alanı Haritası İçin Tıklayın

📊 İstanbul’da Kaç Toplanma Alanı Var?

2025 itibarıyla İstanbul genelinde binlerce toplanma alanı belirlendi. Bu alanlar, aşağıdaki kriterlere göre seçiliyor:

✅ Açık ve geniş (parklar, okul bahçeleri, spor alanları)

✅ Bina yoğunluğu düşük, açık alanlar

✅ Deprem sonrası ulaşım ve müdahale açısından kolay lokasyonlar

✅ Enkaz riski taşımayan bölgeler

🏙️ İstanbul İlçelerinde Öne Çıkan Toplanma Alanları

İşte bazı İstanbul ilçelerinde vatandaşların toplanabileceği güvenli alanlardan örnekler:

Kadıköy

Fenerbahçe Parkı

Kalamış Marina çevresi

Beşiktaş

Abbasağa Parkı

Yıldız Parkı

Bakırköy

Atatürk Ormanı

Yeşilköy Sahili

Üsküdar

Validebağ Korusu

Çengelköy Sahil Parkı

Ataşehir

İçerenköy Spor Alanı

Kayışdağı Mesire Alanı

Kaynak: Gazeteoku.com - Özel İçerik