İstanbul, Bursa, Ankara'ya aynı anda lapa lapa kar kağacak; Tarih verildi

AtmosferTürk'ün Avrupa Hava Tahmin Merkezi'nden (ECMWF) aldığı verilere göre, Şubat ayının ilk haftasında İstanbul, Bursa ve Ankara'da kar yağışı ihtimali bulunmaktadır.

İstanbul İçin Tahminler

Şubat ayının ilk haftasında İstanbul'da hava sıcaklıklarının 5°C ile 14°C arasında değişmesi ve yağmur geçişlerinin yaşanması beklenmektedir. Mevcut tahminlere göre kar yağışı olasılığı düşük görünmektedir.

Bursa İçin Tahminler

Bursa'da 1-6 Şubat tarihleri arasında hava sıcaklıklarının 0°C ile 10°C arasında seyretmesi öngörülmektedir. Özellikle 6 Şubat'ta kar ve yağmur karışımı yağışlar beklenmektedir.

Ankara İçin Tahminler

Ankara'da Şubat ayının ilk haftasında sıcaklıkların -3°C ile 8°C arasında değişmesi beklenmektedir. 5 ve 6 Şubat tarihlerinde kar ve yağmur karışımı yağışların görülme ihtimali bulunmaktadır.

AtmosferTürk'ün ECMWF verilerine dayanan tahminleri, Şubat ayının ilk haftasında İstanbul, Bursa ve Ankara'da kar yağışı ihtimalini göstermektedir. Ancak, bu tahminlerin değişime açık olduğu ve güncellemelerin takip edilmesi gerektiği unutulmamalıdır. Vatandaşların, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AtmosferTürk gibi güvenilir kaynaklardan güncel hava durumu bilgilerini takip etmeleri önemlidir.

Kaynaklar:

AtmosferTürk

ECMWF

Meteoroloji Genel Müdürlüğü