İstanbul, Ankara, İzmir, ilk iftar saati vakti! İlk oruç hangi gün?

Her yıl olduğu gibi, 2025 yılında da Ramazan ayının başlangıç tarihi, ilk sahur ve iftar saatleri merak konusu.

📅 2025 Ramazan Ayı Ne Zaman Başlıyor?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı 2025 yılı dini takvimine göre:

✅ Ramazan ayı, 1 Mart Cumartesi günü başlayacak.

✅ İlk sahur, 28 Şubat Cuma gecesi yapılacak.

✅ İlk oruç, 1 Mart Cumartesi günü tutulacak.

İlk İftar Ne Zaman? Şehirlere Göre İlk İftar Saatleri

Oruç ibadeti, imsak vaktinde başlar ve akşam ezanıyla birlikte iftar ile sona erer. İlk iftar saati şehirlere göre değişiklik göstermektedir.

📌 İlk İftar Saatleri (1 Mart 2025 Cumartesi):

🕌 İstanbul → 19:01

🕌 Ankara → 18:51

🕌 İzmir → 19:09

📢 Her şehirde imsakiye farklı olduğu için Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayınladığı resmi imsakiye takvimi takip edilmelidir.

Ramazan Ayının Önemi ve Oruç İbadeti

Ramazan ayı, yalnızca aç kalınan bir dönem değil; aynı zamanda sabır, şükür, ibadet ve yardımlaşmanın ön plana çıktığı kutsal bir aydır.

Ramazan ayının önemi:

✨ Kur’an-ı Kerim, Ramazan ayında indirilmeye başlanmıştır.

✨ Oruç, sabır ve nefis terbiyesi sağlar.

✨ Müslümanlar, yardımlaşma ve paylaşma bilinciyle hareket eder.

✨ Teravih namazı, Kadir Gecesi gibi özel ibadetler gerçekleştirilir.

2025 Ramazan İmsakiyesi: İlk Sahur ve İftar Saatleri

Oruç tutacak vatandaşlar, Ramazan boyunca sahur, imsak, iftar ve namaz vakitlerini düzenli olarak takip etmelidir. İşte bazı illere göre ilk sahur ve iftar saatleri:

Şehir İlk Sahur Vakti İlk İftar Vakti

İstanbul 05:27 19:01

Ankara 05:17 18:51

İzmir 05:37 19:09

Bursa 05:25 19:03

Adana 05:08 18:43

📢 Tüm illerin imsakiye bilgileri için Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi sitesini ziyaret edebilirsiniz.

2025 Ramazan Ayı Kaç Gün Sürecek?

Ramazan ayı, hicri takvime göre belirlenir ve genellikle 29 veya 30 gün sürer. 2025 yılında Ramazan ayı 30 gün sürecek.

✅ Son oruç: 30 Mart 2025 Pazar günü tutulacak.

✅ Ramazan Bayramı: 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayacak.

📌 Bu nedenle sahur ve iftar vakitlerine dikkat edilmesi, oruç tutacakların imsakiye takvimini takip etmesi önemlidir.

Oruç Tutarken Nelere Dikkat Edilmeli?

Oruç ibadetinin sağlıklı bir şekilde yerine getirilebilmesi için bazı noktalara dikkat edilmelidir:

🥣 Sahuru atlamayın: Gün boyu enerjik kalabilmek için sahurda tok tutan besinler tüketin.

💧 Bol su için: Oruç süresince susuz kalmamak için iftardan sahura kadar yeterli miktarda su içmeye özen gösterin.

🍽 Aşırı yağlı ve ağır yiyeceklerden kaçının: İftar ve sahurda mideyi yormamak için dengeli ve hafif beslenin.

😴 Uyku düzenine dikkat edin: Gece ibadetleri ve sahur nedeniyle uyku düzeniniz bozulabilir, yeterli uyku almaya özen gösterin.

🍲 İftarda ani yemek yemeyin: Oruç açarken mideyi yormamak için hafif bir başlangıç yapın.

2025 Ramazan Bayramı Ne Zaman?

Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte Ramazan Bayramı kutlanır. 2025 yılı Ramazan Bayramı şu tarihlerde olacak:

🎉 1. Gün: 31 Mart 2025 Pazartesi

🎉 2. Gün: 1 Nisan 2025 Salı

🎉 3. Gün: 2 Nisan 2025 Çarşamba

Kaynak: gazeteoku.com