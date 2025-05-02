İstanbul adalar depremi sonrası Naci Görür konum verdi; Orada birikiyor

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, "Marmara'daki bu hareketlilik beklenen İstanbul depreminin habercisi değil ama uyarıcı nitelikte. Fay sistemi stres biriktirmeye devam ediyor," diyerek vatandaşları olası risklere karşı hazırlıklı olmaya çağırdı.

İstanbul’da deprem paniği bir kez daha yaşandı. 23 Nisan’da Adalar açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından, megakent bu sabah yeni bir sarsıntıyla güne uyandı. Saat 11.30 sularında meydana gelen deprem, özellikle Anadolu Yakası ve Marmara çevresinde hissedildi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD’tan gelen ilk verilere göre, depremin büyüklüğü ve merkez üssü henüz netleşmemiş olsa da sarsıntının kısa süreli ve yüzeye yakın olması nedeniyle vatandaşlar tedirgin oldu.

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan deprem sonrası gözler yine uzmanlara çevrildi. Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, yaptığı ilk değerlendirmede, "Bu tür sarsıntılar Marmara Bölgesi'ndeki tektonik hareketliliğin sürdüğünü gösteriyor. Her küçük deprem, büyük bir depremin hemen geleceği anlamına gelmez ama sistemin aktif olduğunu unutmamalıyız," ifadelerini kullandı.

Görür ayrıca, 1999’dan bu yana Marmara’daki fay hattının stres biriktirmeye devam ettiğini vurguladı. "İstanbul için beklediğimiz büyük deprem kaçınılmaz. Zamanı belirsiz ama zemini hazırlıyoruz. Bu tür küçük depremler, sistemin enerji boşaltması değil; daha çok sistemin gerildiğinin göstergesidir. Toplum olarak hazır olmalıyız," diyerek yetkililere ve halka bir kez daha çağrı yaptı.

Depremin ardından herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmazken, vatandaşlar olası artçı sarsıntılar için dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. Uzmanlar, Marmara Denizi çevresindeki yerleşim alanlarında yapı stoklarının acilen gözden geçirilmesi gerektiğini vurguluyor.

Kaynak: Gazeteoku.com - Özel İçerik



