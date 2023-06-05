İŞKUR az önce açıkladı! KPSS şartı olmadan 2 bin 596 personel alımı yapılacak

Son dakika personel alımı için açıklaması. Türkiye İş Kurumu Az önce açıklama yayınladı. İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden yapılan paylaşıma göre Türkiye genelinde görevlendirilmek üzere büro personeli ve sekreter alımı yapılacak. İŞKUR'dan açılan yeni personel alımı ilanları ile 2596 personel alınacak. İŞKUR personel alımı şartları ve detaylar haberimizde…

Türkiye geneli özel işyerlerine yapılan personel alımlarına baktığımızda başvuruların İŞKUR’dan başladığı görüldü. İşte başvuru şartlarına ilişkin detaylar ve ilanlar;

KONTENJANLAR BU ŞEKİLDE:

Büro İşçisi 313

Büro Memuru (Dış Ticaret) 10

Büro Memuru (Genel) 1293

Büro Memuru (İdari İşler) 33

Büro Yönetimi Elemanı 4

Büro Yönetimi Ve Sekreterlik/Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanı Meslek Elemanı 173

Sekreter 342

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Sağlık Teknikeri 37

Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı) 395

ADAYLAR BU ŞARTLARI TAŞIMALI

İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

İŞKUR’a kayıtlı olmak ve kayıtlı değilse kayıt yaptırmak,

Büro içinde yapılması gereken işleri eksiksiz şekilde yapabilecek,

Yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilecek.