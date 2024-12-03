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İŞKUR 81.478 personel, işçi alıyor; Temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, beden işçisi...

İŞKUR, 4 Aralık 2024 tarihi itibarıyla 81 ilde sınav şartı olmaksızın toplamda 81.478 personel alımı yapacağını duyurdu. Resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, beden işçisi gibi birçok farklı meslek dalında istihdam sağlanacağı belirtildi. İş arayan vatandaşlar, kendilerine uygun pozisyonlara başvuruda bulunabilmek için il ve meslek seçimi filtrelerini kullanarak ilanları kolaylıkla inceleyebilirler.

İŞKUR 81.478 personel, işçi alıyor; Temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, beden işçisi...

Hangi Meslekler İçin Alım Yapılacak?

İlanlar arasında en çok dikkat çeken pozisyonlar şunlar:

Temizlik Görevlisi

Güvenlik Görevlisi

Beden İşçisi

Bunun yanı sıra farklı kurumlar için diğer meslek dallarında da alımlar yapılacak.

Başvuru Şartları Neler?

Her meslek grubu için başvuru şartları farklılık gösterebilir. Genel şartlar arasında şu kriterler yer alabilir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

En az ilkokul mezunu olmak (bazı pozisyonlar için).

Başvurulan pozisyonun gerektirdiği sağlık şartlarını karşılamak.

Adli sicil kaydının uygun olması.

Detaylı başvuru şartları, ilanlarda belirtilen meslek gruplarına göre değişiklik gösterebilir.

Başvurular Nereden ve Nasıl Yapılacak?

Başvurular, İŞKUR’un resmi internet sitesi üzerinden alınacak. İş arayan vatandaşlar, İŞKUR e-Şube adresine giriş yaparak:

TC kimlik numarası ve şifre ile sisteme giriş yapmalı.

"Açık İş İlanları" sekmesinden kendilerine uygun ilanları görüntülemeli.

İlan detaylarını inceleyerek başvuru işlemini gerçekleştirmeli.

Kaynak: gazeteoku özel haber

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