İranlılar böyle hazırlıyor ve daha lezzetli oluyor! Pilava lezzet katan tüyo

Orta doğu yemek geleneğininin vazgeçilmez lezzetlerinden biridir pilav. Öğlen ve akşam yemeklerinde sıklıkla tercih edilen bir lezzet olarak karşımıza çıkar.

İran da pilav en çok tüketilen yemekler arasındadır. Karbonhidrat bakımından oldukça zengin olan piav, baharatla çeşitlendirilerek doyuruculuğu artırırılır. Aynı zamanda lezzeti de farklı bir seviyeye gelir. Böylece İran pilavı hem lezzetli hem de enerji verici olmasıyla dünya mutfağında da önemli bir yer teşkil eder. Ancak İran pilavına esas lezzeti veren ve farkı yaratan bir baharat vardır. O da safran. İşte İran usulü safranlı pilav tarifi ve lezzet katan tüyolar...

Tahchin (Safranlı İran Pirinci ) Tarifi İçin Malzemeler

1 su bardağı basmati pirinçi

2 yemek kaşığı yoğurt

1 yumurta sarısı

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Safran yarım çay kaşığı(yoksa zerdeçal)

Tuz

Yarım çay kaşığı köri

1 yemek kaşığı kadar gojibery meyvesi ve antep fıstığı



İRAN USULÜ SAFRANLI PİLAV TARİFİ

Önce safran 2 yemek kaşığı ılık suda 1 saat kadar bekletilir. Pirinç tuzlu suda diri kalacak şekilde haşlanır. Suyu süzülür bekletilir. Ardından suyu süzülen safran yumurta sarısı, köri, tuz ve sıvı yağ hafif çırpılır. Yoğurt ilave edilir ve tekrar karıştırılır. Bu karışıma haşlanıp suyu süzülen pirinç yavaşça ilave edilir.

Tercihen orta derinlikte 15 cm çapı olan teflon yada çelik tencere hafifçe yağlanır. Hazırlanan karışımın yarısı tencereye hafifçe bastırarak yayılır. Burada bir spatula yada kaşık kullanabiliriz. Bu işlemden sonra gojiberry ve ayıklanan antep fıstığı araya serpiştirilir. Sonra geriye kalan diğer yarısı güzelce yayılır. Ağzı kapatılıp kısık ateşte 30 dk pişirilir. (Arada kontrol edip yanmamasına dikkat etmek lazım)

Altını kapatıp 15 dk bekledikten sonra bir tabağa ters çevrilir. Altın sarısı hafif karamelize bir renk almalıdır. Üzerine yine çok az yağda çevrilmiş gojiberry ve fıstıkla süsleyebiliriz. Aslında orijinal tarifte arada tavuk sote var. Ama ben böyle daha hafif olsun diye tercih ettim.

İRAN'DA HANGİ PİRİNÇ KULLANILIR?

İran'da yaygın olarak kullanılan pirinç türü, uzun taneli ve aromatik olan basmati pirincidir. Basmati pirinci, ince ve uzun taneleri, kendine özgü hoş kokusu ve pişirme sonrası hafif yapışkan yapısı ile bilinir. İran mutfağında çeşitli pilav türlerinde, özellikle de sade pilav ve safranlı pilavda bu pirinç türü tercih edilir.

Kaynak: Nefisyemektarifleri.com Derleme: Gazeteoku.com