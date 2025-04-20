İnternetten tanıştı; 55 milyon TL kaybetti

Hayalini kurduğu hayat yerini büyük bir hukuk savaşına ve kişisel dramına bıraktı. Şimdi, 55 milyon TL'lik kaybın ve bir annenin kızını koruma mücadelesinin tam ortasında.

"Kadınlar Çalışamaz" Dedi, Restoranını Kapattırdı

Bodrum’daki işletmesini başarıyla yöneten Kovan, A.K.’nin “kadınlar çalışmaz” düşüncesiyle restoranını kapattı. Sevgilisinin kredi çekemediği gerekçesiyle üzerine kayıtlı bir daireyi de devretti. Ancak bu, mal varlığını kaybetmesinin ilk adımıydı.

1 Yaşındaki Kızına Beşik Kertmesi Dayatması

Mardin'de geçen yılların ardından çiftin bir kızı oldu. Ancak Kovan, kızına beşik kertmesi yapıldığını öğrenince hayatının şokunu yaşadı. Bu duruma itiraz ettiğinde A.K.’nin tepkisi sertti: “Ağzını kapat.” Kovan, bu tehditle karşılaşınca kızını da alarak köyden kaçtı.

Vekaletle Villasını Kaptırdı, Mal Varlığını Geri Alamıyor

İddialara göre, A.K. daha önce aldığı vekaletle Kovan’a ait villayı dayısının üzerine geçirdi. Aralarında hukuki bağ olmamasına rağmen, Kovan’ın mal varlıkları birer birer elinden gitti. Bugün, Kovan toplam 55 milyon TL’lik zararın telafisi için hukuk savaşı veriyor.

"Kucağında Çocukla Geri Dönecek" Gerekçesiyle Malına El Koymuş

Kovan’ın iddiasına göre A.K., üçüncü şahıslara “nasıl olsa çocuğuyla geri dönecek” diyerek mallarına el koyduğunu söyledi. Bu süreçte Kovan’ın verdiği vekaleti, kardeşinin karaciğer nakli sürecinde kullanma gerekçesiyle almıştı. Ancak bu vekalet daha sonra kötüye kullanıldı.

"Ben Her Şeyi Bıraktım, Onların Kültürüne Uydum"

Fatma Kovan, Mardin’de kaldığı sürede oradaki yaşam tarzına ayak uydurduğunu, ailesine baktığını ve hiçbir karşılık beklemeden fedakârlık yaptığını söylüyor.

📌 Kaynak: İHA