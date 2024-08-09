GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Türkiye /

İnstagram'a erişim zorlaşacak! VPN servisleri engelleniyor

İnstagram'a getirilen erişim engeli, bakan tarafından açılması an meselesi densede, BTK, VPN'lere erişim engeli getirmeyi planlıyor.

İnstagram'a erişim zorlaşacak! VPN servisleri engelleniyor

Son günlerde İnstagram ve Roblox gibi uygulamarı ve oyunların engellemesi, VPN hizmetlerinin uçmasına neden olmuştu. Tüm Türkiye, İnstagram'a girebilmek için VPN kullanmaya başladı. 

Sabah saatlerinde bakanın "İnstagram ile son düzlüğe geldik, açılması an meselesi" açıklaması sonrası gözler İnstagram'a çevrilmişti. Ancak henüz itibariyle instagram açılmadı. Kötü haber ise VPN kullananlara geldi.

VPN servisleri engelleniyor!

BTK, tarafından bazı VPN servislerinin engellenmeye başladığı öğrenildi. BTK, Türkiye'de VPN kullanılmasının önüne geçmek istiyor.

BTK'dan son dakika bazı VPN servislerinin engellenmesine yönelik talimat gönderildi. Şu an için en popüler 3,4 VPN uygulanmasına erişimin zorlaştığı iddia edildi.

Daha önce X'in kapalı kaldığı dönemde de VPN kullanımları artmış, BTK 16 VPN servisine erişim engeli getirmişti. Hem web sitesi, hem app store hemde play store üzerinden VPN hizmetlerine erişim kesilebiliyor.

Vatandaşlar tarafından bu gelişmeler sonrası zaten instagram açılacaktı, neden VPN'e erişim engeli geliyor sorusu merak uyandırdı. Yoksa instagram'ın açılması uzayacak mı diye vatandaşlar tedirgin oldu.

ÇOK OKUNAN HABERLER
Ev Sahipleri ve Kiracılar İçin yeni dönem resmen başladı Ev Sahipleri ve Kiracılar İçin yeni dönem resmen başladı
TC kimlik son rakamı 0 2 4 6 8 olanlara açıklandı! Ziraat Bankası 25.000 TL ödeme yapacak TC kimlik son rakamı 0 2 4 6 8 olanlara açıklandı! Ziraat Bankası 25.000 TL ödeme yapacak
Mehmet Şimşek Kusura Bakmasınlar Dedi: Elinde Altın Olanlara Kara Haber Tez Geldi Mehmet Şimşek Kusura Bakmasınlar Dedi: Elinde Altın Olanlara Kara Haber Tez Geldi
SGK 550.000 TL Faizsiz Kredi Veriyor SGK 550.000 TL Faizsiz Kredi Veriyor
15 banka az evvel duyurdu! TEB, QNB, Ziraat Bankası, İş Bankası, Akbank, Yapı Kredi ve 9 bankada okkalı deprem! 15 banka az evvel duyurdu! TEB, QNB, Ziraat Bankası, İş Bankası, Akbank, Yapı Kredi ve 9 bankada okkalı deprem!
Turizm devi iflas bayrağını çekti! Türkiye'de gitmediği şehir yoktu Turizm devi iflas bayrağını çekti! Türkiye'de gitmediği şehir yoktu
SON HABERLER
CarrefourSA’da DEV Kırmızı Et İndirimi! Kıyma ve Kuşbaşı Fiyatları Dibi Gördü CarrefourSA’da DEV Kırmızı Et İndirimi! Kıyma ve Kuşbaşı Fiyatları Dibi Gördü
SSK, BAĞ-KUR ve 4C emeklisine talih kuşu kondu! Hafta sonu maaşa ek 14.895 TL ödeme SSK, BAĞ-KUR ve 4C emeklisine talih kuşu kondu! Hafta sonu maaşa ek 14.895 TL ödeme
Emekliye Meclis'ten akşam müjdesi! 17.000 TL EK PARA kabul edildi Emekliye Meclis'ten akşam müjdesi! 17.000 TL EK PARA kabul edildi
1999 Sonrası SGK Sigorta Girişi Yapanlara 2. EYT Müjdesi Geldi! Erken Emeklilik Şak Diye Geldi 1999 Sonrası SGK Sigorta Girişi Yapanlara 2. EYT Müjdesi Geldi! Erken Emeklilik Şak Diye Geldi
9.205 TL para yardımı yapılacak! SGK az önce duyurdu 9.205 TL para yardımı yapılacak! SGK az önce duyurdu
Gelir belgesi yok kefil yok, şart yok! TC kimlikle 45.000 TL nakit destek Gelir belgesi yok kefil yok, şart yok! TC kimlikle 45.000 TL nakit destek
İnstagram'a erişim zorlaşacak! VPN servisleri engelleniyor İnstagram'a erişim zorlaşacak! VPN servisleri engelleniyor
15 banka az evvel duyurdu! TEB, QNB, Ziraat Bankası, İş Bankası, Akbank, Yapı Kredi ve 9 bankada okkalı deprem! 15 banka az evvel duyurdu! TEB, QNB, Ziraat Bankası, İş Bankası, Akbank, Yapı Kredi ve 9 bankada okkalı deprem!