İnstagram'a erişim zorlaşacak! VPN servisleri engelleniyor

Son günlerde İnstagram ve Roblox gibi uygulamarı ve oyunların engellemesi, VPN hizmetlerinin uçmasına neden olmuştu. Tüm Türkiye, İnstagram'a girebilmek için VPN kullanmaya başladı.

Sabah saatlerinde bakanın "İnstagram ile son düzlüğe geldik, açılması an meselesi" açıklaması sonrası gözler İnstagram'a çevrilmişti. Ancak henüz itibariyle instagram açılmadı. Kötü haber ise VPN kullananlara geldi.

VPN servisleri engelleniyor!

BTK, tarafından bazı VPN servislerinin engellenmeye başladığı öğrenildi. BTK, Türkiye'de VPN kullanılmasının önüne geçmek istiyor.

BTK'dan son dakika bazı VPN servislerinin engellenmesine yönelik talimat gönderildi. Şu an için en popüler 3,4 VPN uygulanmasına erişimin zorlaştığı iddia edildi.

Daha önce X'in kapalı kaldığı dönemde de VPN kullanımları artmış, BTK 16 VPN servisine erişim engeli getirmişti. Hem web sitesi, hem app store hemde play store üzerinden VPN hizmetlerine erişim kesilebiliyor.

Vatandaşlar tarafından bu gelişmeler sonrası zaten instagram açılacaktı, neden VPN'e erişim engeli geliyor sorusu merak uyandırdı. Yoksa instagram'ın açılması uzayacak mı diye vatandaşlar tedirgin oldu.