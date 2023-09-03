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SGK'lı olanlar... ING müthiş bir promosyon başlattı. Bir çok banka emekliye promosyon olarak 7500 ile 8000 TL verirken, ING Bank rakamı yükseltti.

EYT ile emekli olanlar da emekli maaş promosyonundan faydalanabilecek. Emekliler maaşını ING'ye taşıması halinde ayrıca otomotik fatura talimatına ek 1500 TL ek nakit promosyondan yararlanacak ve toplamda 10000 TLye varan nakit promosyon kazanacak.

INGBANK'tan emekliye 10 bin TL'lik promosyon. EYT'lilere de güzel haberler var

SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING’ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 8.500 TL’ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca Otomatik Fatura Talimatı'nıza 1.500 TL’ye varan ek nakit promosyondan yararlanarak toplamda 10.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da, emekli maaş promosyonundan yararlanabilirler.

Siz de maaşınızı kolayca ING’ye taşıyın, nakit promosyon fırsatlarını ve emekli müşterilerimize sunduğumuz ayrıcalıkları kaçırmayın.

Eğer hâlâ emekli maaşınızı ING’ye taşımadıysanız e-Devlet Kapısı üzerinden, ING Şubelerimize gelerek veya Cebimdeki Danışman'la görüntülü görüşerek kolayca maaşınızı taşıyabilir, size özel sunulan ayrıcalıklardan yararlanabilirsiniz.

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