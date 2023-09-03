INGBANK'tan emekliye 10 bin TL'lik promosyon. EYT'lilere de güzel haberler var

SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING’ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 8.500 TL’ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca Otomatik Fatura Talimatı'nıza 1.500 TL’ye varan ek nakit promosyondan yararlanarak toplamda 10.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da, emekli maaş promosyonundan yararlanabilirler.

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